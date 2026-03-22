Danas su Mladenci praznik posvećen mladim bračnim parovima: Ovo je prva stvar koja ujutru treba da se uradi čim oči otvorite

Parovi koji su stupili u brak u periodu od marta prošle godine do ovogodišnjeg 22. marta obeležavaju praznik Mladenci. Danas su Mladenci. Ovaj dan je uvek vezan za isti datum – 9. mart po starom, odnosno 22. mart po novom kalendaru – a u 2026. godini pada u nedelju, što dodatno daje svečani karakter ovom značajnom danu.

Mladenci su posvećeni Svetim četrdeset mučenicima sevastijskim, a u srpskoj tradiciji zauzimaju posebno mesto kao jedan od najlepših i najtoplijih prolećnih praznika, simbol novog života, ljubavi i zajedničkog početka bračnog puta.

Značaj Mladenaca u narodnoj tradiciji

Prema tumačenju stručnjaka iz Etnografski muzej u Beogradu, Mladenci predstavljaju mnogo više od običnog praznika – oni su duboko ukorenjeni u narodnu kulturu i verovanja koja su se prenosila generacijama.

Kako ističe muzejski savetnik Saša Srećković, ovaj praznik ima za cilj da mladom bračnom paru poželi:

stabilnost u braku

dugovečnost zajednice

međusobno razumevanje i poštovanje

U tradicionalnom društvu, verovalo se da upravo način na koji se Mladenci obeležavaju može imati uticaj na budućnost braka.

Dan kada se „otvara“ sudbina braka

Prema narodnom verovanju, Mladenci su dan kada se simbolično „otvara“ sudbina bračnog života. Zbog toga se posebna pažnja posvećivala ponašanju supružnika i atmosfere u domu.

Tog dana se naglašava:

mir i harmonija u kući

međusobno poštovanje partnera

gostoprimstvo i otvorenost prema drugima

Verovalo se da način na koji bračni par provede ovaj dan može uticati na njihov zajednički život u godinama koje dolaze.

Mladenčići – simbol slatkog i dugog života

Jedan od najprepoznatljivijih običaja za ovaj praznik jeste priprema mladenčića – malih kolačića koji se prave u čast praznika i Svetih četrdeset mučenika.

Broj 40 ima posebno značenje u hrišćanskoj i narodnoj tradiciji, a mladenčići simbolizuju:

dug život

blagostanje

srećan i skladan brak

Ovi kolačići se najčešće premazuju medom, što dodatno naglašava želju za „slatkim“ i lepim zajedničkim životom.

Posna trpeza i običaji ishrane

Pošto Mladenci uvek padaju tokom Vaskršnjeg posta, trpeza na ovaj dan je obavezno posna. Tradicionalno se priprema raznovrsna hrana bez mrsnih sastojaka, u skladu sa pravilima posta.

U narodu postoji i zanimljiv običaj da se na Mladence jede zeleniš, poput koprive. Verovalo se da ovakva hrana:

„čisti krv“

donosi zdravlje

osnažuje organizam za predstojeći period

Ovi običaji pokazuju koliko su naši preci povezivali prirodu, zdravlje i svakodnevni život u jedinstvenu celinu.

Verovanja o „mladom“ i snazi porodice

Postoji i staro verovanje da do Mladenaca ne treba jesti „ništa mlado“, što se odnosi na mlade biljke ili proizvode. Ova simbolika deo je šireg sistema verovanja koji ima za cilj očuvanje snage porodice i obezbeđivanje napretka u godini koja dolazi.

Takva pravila nisu imala samo praktičnu, već i simboličnu ulogu – predstavljala su poštovanje prema prirodnim ciklusima i životu u skladu sa njima.

Pokloni i pomoć mladom paru

Običaj nalaže da gosti donose poklone za domaćinstvo. Ti pokloni su najčešće praktične prirode i pomažu mladom paru da opremi svoj dom i lakše započne zajednički život.

Ova praksa ima i dublju simboliku – pokazuje solidarnost, podršku i želju zajednice da doprinese uspehu i stabilnosti novog braka.

Brak kao zajednica ljudi, tradicije i vere

Sve ove običajne prakse zajedno nose snažnu poruku – brak nije samo zajednica dvoje ljudi, već i spoj:

porodice

tradicije

vere

zajednice

Kako naglašava Saša Srećković, upravo kroz ovakve običaje jasno se vidi koliko je brak u tradicionalnom društvu bio važan i koliko se pažnje posvećivalo njegovom očuvanju i negovanju.

Mladenci ostaju jedan od najlepših primera kako tradicija i danas može imati snažno značenje u savremenom životu. Iako se vremena menjaju, suština ovog praznika ostaje ista – slaviti ljubav, podršku i početak zajedničkog života.

(Stil.kurir.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com