Darko Lazić prvi put o nesreći: „Ne bežim od odgovornosti“

Darko Lazić polako se oporavlja od teške saobraćajne nezgode koja se desila 23. oktobra. Nakon lečenja u KBC-u Zemun, pevač je nastavio svoj oporavak u banji Selters kod Mladenovca. U prvoj izjavi za medije osvrnuo se na trgičan događaj i otkrio koliko ga je ova tragedija promenila:

– Mnogo. Jedna greška je mogla da me košta života. Svega se sećam, to su slike koje će mi ostati doživotno urezane. Najradije bih da zaboravim sve. Ne bežim od svoje odgovornosti i zahvalan sam Bogu na drugoj šansi. Iskreno, ne znam zašto sam hteo da se vratim te noći posle proslave kući, da sam se odmorio, do ovoga ne bi došlo. To mi je bila ozbiljna opomena i, verujte, kad čovek pogleda smrt u oči, na život gleda drugačije – rekao je Lazić za Kurir.