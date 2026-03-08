Datum rođenja određuje koji anđeo čuvar vas štiti ceo život: Evo kako da saznate koji je vaš

Datum rođenja krije više nego što mislite - određuje i anđela čuvara koji vas štiti ceo život. Izračunajte svoj lični broj i pronađite svog.

Prema drevnim duhovnim verovanjima, anđeli su besmrtna duhovna bića čija je uloga da vode ljude kroz život. Mnogi veruju da svako od nas ima svog ličnog čuvara – anđela koji nas štiti ceo život, od rođenja pa nadalje.

Koji je vaš, otkriva ovaj jednostavan metod.

Kako izračunati svoj lični broj

Saberite sve brojeve svog datuma rođenja. Na primer: 28.4.1956. → 2+8+4+1+9+5+6 = 35

Redukujte rezultat na jednocifren broj: 3+5 = 8 – osim ako je rezultat 11, 22, 33 ili 44.

Pronađite svog anđela čuvara prema ličnom broju u listi ispod.

Koji anđeo vas štiti ceo život

Broj 1 – Raguel

Anđeo koji se bori za pravdu i pravednost. Daće vam hrabrosti da se izborite za sebe i čuvati vaš integritet.

Broj 2 i 11 – Uriel

Donosi svetlo u najmračnijim trenucima, kada se sve čini izgubljenim. Daće vam mudrost i jasnoću pomoću koje ćete pronaći pravi put.

Broj 3 – Jophiel

Nosilac pozitivne energije uz koju ćete rešiti sve probleme i preskočiti sve prepreke. Donosi inspiraciju, nove ideje, kreativnost i radost. Podseća vas na to koliko vredite, podstiče da procvetate i iskoristite svoj puni potencijal. Prizivamo ga kada nam je potrebna podrška ili savet vezan za posao i ljubav.

Broj 4 ili 22: Haniel

Anđeo prihvaćanja koji je izuzetnom osetljivošću sposoban za sitne, čudesne pomoći. Ako je on vaš anđeo pomoćnik, video je u vama sposobnost da osetite promenu vibracija u svemiru. Bilo kakvo raspoloženje kao i svaki ritam života lako doživljavate i možete uz pomoć Haniela uticati na svoju okolinu. Ako je uspešna anđeoska komunikacija s Hanielom, to je isto kao da ste uzeli lek koji brzo deluje i duša kao da će vam poleteti.

Broj 5 – Jeremiel

Pokazaće vam dugu nakon oluje i usaditi u vas objektivnost koja vam je potrebna kako biste realno sagledali svoj život i krenuli dalje nakon teškoća.

Broj 6 i 33 – Mihael

Jedini anđeo kojeg mogu prizivati svi, bez obzira na lični broj. Štiti od svih negativnosti i čuva vas ceo život kao univerzalni zaštitnik.

Broj 7 – Rafael

Pomoći će vam da vratite balans u život, a pogotovo u vaše zdravlje. Nosilac je istine.

Broj 8 i 44 – Raziel

Oslobodiće vašu urođenu intuiciju i pomoći vam da razjasnite sve životne probleme.

Broj 9 – Ariel

Posvećen je pomaganju onima koji pokušavaju da zaštite druge ljude. Pokazaće vam kako da budete pokretač pozitivnih promena u svom društvu.

Vaš anđeo čuvar znao je vaše ime pre vas

Svako od nas nosi u sebi broj koji nije slučajan – određen je trenutkom našeg dolaska na svet. Taj broj povezuje vas sa bićem koje vas štiti ceo život, tiho i neprimetno, kroz svaki uspeh, svaki pad i svaki novi početak.

Možda ga niste znali po imenu. Sada znate.

