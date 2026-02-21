Dečaci sa ovim imenom su dar od Boga, radost i nada roditelja

Muško ime Bogdan poslednjih godina je sve popularnije. Dečaci sa ovim imenom su sami dar od Boga, veruje se da su posebno zaštićeni i srećni.

Dečaci sa ovim imenom su pravi dar od Boga. Veruje se da su „zaštićeni“ i da su radost i nada svojih roditelja. Ovo prelepo muško ime je poslednjih godina i veoma popularno ima i divno, duboko značenje.

Muško ime Bogdan poslednjih godina je sve popularnije. Ovo ime ima i predivno značenje, a veruje se da su dečaci koji ga nose „zaštićeni od Boga“.

Roditelji u Srbiji ga često biraju za sinove. Ukoliko ste budući roditelj dečaka i smišljate mu ime, možda vam ovo staro, ali uvek aktuelno, pomogne.

Odabir imena za roditelje je poseban zadatak, a u našoj kulturi se dosta pažnje obraća i na samo značenje imena. Roditelji vrlo često odbijaju da deci daju ime koje im zvuči lepo, ali im se ne dopada značenje koje nosi. Srećom, pregršt je onih koja imaju i predivno značenje, a uz to i zvuče prelepo.

Ime Bogdan spada upravo u tu kategoriju, a poslednjih godina je sve popularnije. Prema starim verovanjima, deca sa imenom Bogdan su „zaštićena od Boga“, koji im je darivao dobro zdravlje, sreću i uspeh u životu, a često se davalo i deci koja su dugo ili željno očekivana.

Poreklo i značenje imena Bogdan

Svako ime ima neko značenje. Neka imena su izvedenice od nekih drugih sa jasnom simbolikom, ali svako od njih ima neku skrivenu poruku. Zanimljivo je da najveći broj imena koje danas dajemo deci, potiče iz stare Grčke, ili iz hebrejskog jezika.

Ime Bogdan je poreklom iz grčkog jezika, od reči theodosis, koja je sastavljna od reči „theos“ (u značenju Bog; Stvoritelj) i od reči „dosis“ (u značenju dati; darivati; davati), tako da u prevodu ima značenje – „dat od Boga“ ili „Božiji dar“. U tom duhu, dečaci sa ovim imenom smatraju se „onima koji su dati od Boga“ i „onima koji su radost i nada svojih roditelja“.

Ovo predivno muško ime je prilično zastupljeno u srpskom, bugarskom, ruskom i drugim slovenskim jezicima, a u Srbiji je poslednjih godina redovno na listama najpopularnijih imena. Veruje se da dečaci sa ovim imenom su posebno zaštićeni.

(Krstarica/Yumama)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com