Dejstvo kafe na telo traje i do šest sati: Šta jedna šolja uradi organizmu?

Kako bi imali što više energije tokom dana i što pre se razbudili, mnogi ljudi odmah nakon buđenja posegnu za kafom.

Uz to što povećava koncentraciju i daje snagu za obaveze tokom dana, ovaj mali ritual većina voli da iskoristi za opuštanje i razmišljanje u tišini. Odavno je poznato da doza kofeina koju unesemo tom navikom povećava nivo adrenalina, a samim time povećan je i broj otkucaja srca i krv brže struji kroz telo. Istovremeno, sprečava da se dopamin ponovno apsorbuje u sistem, pa tako on ostaje duže u mozgu. To je glavni razlog zašto se osećate tako pozitivno i srećno. Ipak, nakon te sreće i pozitive nastupi želja i potreba za još kofeina, a evo kako se telo ponaša u prvih šest sati od jutarnje šoljice kafe.

U prvih deset minuta otkako ste popili svoj jutarnji napitak, kofein je ušao u krvotok i počeo da se širi po celom telu. Krvni pritisak se povisio kao i broj otkucaja srca. Počinjete lagano da osećate energiju.

Nakon otprilike 20 minuta, kofein se vezao na adenozinske receptore i tako otklonio umor, odnosno razbudio vas. Imate osećaj da ste spremni za sve obaveze koje vas čekaju. Takođe, kako se nivo dopamina povećava i zadržava u mozgu, potrebna koncentracija za posao ili fakultet raste.

U pola sata otkako ste uzeli dozu kofeina, nadbubrežne žlezde počinju da stvaraju više hormona. U tom procesu šire se zenice, pa tako i vid postaje oštriji. U ovom trenutku imate najviše energije, najbolju koncentraciju i osećate se jako pozitivno.

Već 10 minuta nakon toga telo počinje da proizvodi više serotonina, što poboljšava rad neurona unutar vaše leđne moždine – to dovodi do poboljšane koordinacije i snage mišića. Ako imate priliku i vaše dnevne obaveze još nisu došle na red, ovo vreme bilo bi idealno iskoristiti za trening.

Puna četiri sata od prve kafe ubrzava se metabolizam, zbog čega energiju brže sagorevate. Vaše telo tokom tog perioda počinje da razgrađuje pohranjene masti.

Šest sati nakon toga kafa je prošla kroz organizam, otprilike polovina kofeina je izašla i možete da počnete da osećate potrebu za novom šoljicom.

