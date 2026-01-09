Deluje pomalo čudno, ali novogodišnja jelka vam može poboljšati san

Novogodišnja jelka će podići novogodišnji duh i učiniti da se osećate prijatno. I ne samo to, ona je dobra za zdravlje i dobar san

Stručnjak za spavanje Karl Volš tvrdi da je novogodišnja jelka korisna iz više razloga, uključujući i to što vam pomaže da se opustite, a toplo osvetljenje može pomoći da se osećate prijatnije.

– Božićna jelka može imati iznenađujuće dobar efekat na kvalitet vašeg sna jer je umirujući podsetnik na prirodu, a poznato je da zelene površine smanjuju stres i stimulišu endorfine, čineći da se ljudi osećaju smirenije i srećnije. Iz tog razloga i priroda može pomoći ljudima da zaspe, a promoviše i bolji kvalitet sna – objasnio je on, prenosi The Miror.

Značaj novogodišnje jelke

Karl takođe objašnjava da jelke mogu izazvati osećanja nostalgije i smirenosti jer su ključna uspomena iz detinjstva. Iako Božić može biti stresno doba godine, praznične aktivnosti vraćaju ljude u mladost. Iz tog razloga, kaže, vaša jelka je nostalgični podsetnik da pokušate da se oslobodite stresa i uživate u čaroliji Božića, koja će vas opustiti.

On dodaje i da su boje od velikog značaja.

– Zelena boja, posebno nežnije nijanse zelene, nije stimulativna boja, a dobra je za opuštanje i podstiče kvalitetan san. Jelka iz tog razloga može da utiče na vas. Osim toga, toplo osvetljenje je idealno jer izlaganje beličasto-plavoj svetlosti potiskuje proizvodnju melatonina. Ovo je hormon koji čini vaše telo pospanim – rekao je on.

Dakle, novogodišnja jelka će povećati vaš novogodišnji duh i učiniti da se osećate prijatno. I ne samo to, ona će takođe imati koristi za vaše zdravlje i dobar san

