Demoni se ovoga najviše plaše: Vladika Nikolaj otkrio šta je najbolja zaštita od nečistih sila

Tri neizmerno moćne stvari u životu hrišćanina

Sveti Nikolaj Ohridski i Žički u svojim Misionarskim pismima, pozivajući se na duhovno viđenje svetog Jovana Vostrskog, razotkriva strah demona od tri neizmerno moćne stvari u životu hrišćanina.

U 157. pismu iz Misionarskih pisama vladike Nikolaja Velimirovića, ovaj ugodni Božiji posao je o dubokom duhovnom viđenju svetog Jovana Vostrskog, koji je, u trenutku molitve, ugledao demone. Ovaj neobični susret razotkriva strah paklenih sila od tri stvari koje su izuzetno moćne u životu hrišćana: krsta, osvećene vode i pričešća.

„Pročitao si negde priču iz života svetog Jovana Vostrskog. Jednom, kad je ovaj blaženi Jovan stajao na molitvi, otvori mu se duhovni vid i on ugleda demone. Niti su se smeli približiti čoveku Božijem, niti su se hteli daleko od njega udaljiti. Videći da su obuzeti strahom, Jovan ih upita: ‘Od čega se najviše plašite?’ Demoni odgovaraju: ‘Od tri stvari: od onoga što vi hrišćani nosite oko vrata, od onoga čime se mijete u Crkvi, i od onoga što jedete u Crkvi.’

Opet upita čovek Božiji: ‘A od ovoga troga, čega se najviše plašite?’ Odgovoriše mu demoni: ‘Od onoga što jedete u Crkvi.’

Zar ti ovo nije jasno? Ono što hrišćani nose oko vrata jeste krst. Ono čime se krštavaju ili krope u Crkvi jeste osvećena voda. A ono što jedu u Crkvi jeste sveto pričešće.

Krst je znamenje pobede kroz stradanje iz ljubavi. Osvećena voda čisti i označava čistotu duhovnu i telesnu. Pričešće je nebeska trpeza, na kojoj se predlaže duši za hranu telo i krv Božija. Zar je, dakle, čudo što paklene sile drhte od ovoga troga?

One došaptavaju ljudima sasvim suprotne savete, i to: da pošto-poto izbegavaju svako stradanje, čime hoće da iz srca ljudskih iskorene ljubav i čovekoljublje; da žive u grehovnoj nečistoti, čime hoće da učine ljude svojim podanicima i bliskim srodnicima, i udalje ih od prečistog Boga; i da more i umore dušu svoju glađu, ne dajući joj nikakvu božansku hranu – za kojom duša po prirodi čezne – no da se hrane samo zemaljskom hranom, kao životinje.

A pričešća se najviše boje pakleni duhovi, jer ono predstavlja krunu čovekovog uzvišenja i sjedinjenja s Bogom.“

Ovo pismo vladike Nikolaja nas podseća na moć i značaj svetih tajni i znamenja u hrišćanskoj veri, ali i na unutrašnju borbu koju vodi svaki vernik, nastojeći da živi u skladu sa božanskim načelima i u zajedništvu sa Hristom.

(Religija)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com