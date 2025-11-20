Dete koje nije dobilo dovoljno ljubavi u detinjstvu ispoljava 2 loše osobine kad odraste

Da li su vaše loše osobine posledica detinjstva? Dete u vama pati, a evo 12 znakova koji ukazuju na nedostatak emocionalne podrške.

Perfekcionizam i anksioznost nisu slučajnost! To su loše osobine koje dete razvija kada je ljubav morala biti zarađena…

U današnje vreme, roditelji treba da budu pravi pedagozi i psiholozi kako bi na pravi način pristupili detetu i izveli ga na pravi put. Pružanje podrške i emocionalne stabilnosti u detinjstvu, kasnije može biti od suštinske važnosti u odraslom dobu.

Deca koja ne dobiju dovoljno emocionalne podrške, kasnije pokazuju ovih 12 osobina.

1. Možda će dete imati nisko samopoštovanje

Iako to nema neke veze sa genetikom, čovekovo samopoštovanje, kada odraste, se u velikoj meri razvija u detinjstvu kroz ljubav i podršku ljudi oko njih. Oni koji ne dobijaju ohrabrenje ili su emocionalno zlostavljani, nikada nemaju priliku da razviju zdravo samopoštovanje. Rezultat toga je da se često osećaju nezaslužnim za ljubav i uspeh.

2. Čovek se može plašiti odbijanja

Ove osobe se mogu boriti sa strahom od napuštanja ili odbacivanja, piše „A conscious rethink“. Uvek očekuju da će ih drugi izneveriti. Da bi se zaštitili, mogu biti previše oprezni u odnosima i izbegavati emocionalnu ranjivost. To ih sprečava da formiraju zdrave odnose.

3. Možda će čovek imati poteškoća u izražavanju emocija

Ljudi uče da obrađuju emocije skoro od trenutka kada su rođeni. Bez odgovarajuće podrške emocionalno stabilnih odraslih osoba, oni se bore da identifikuju, upravljaju i izraze emocije. To često dovodi do nezdravog ponašanja poput emocionalnog potiskivanja ili ispada koje se bore da kontrolišu.

4. Možda će tim ljudima trebati eksterna validacija

Deca koja dobiju pozitivno potkrepljenje razvijaju zdrav osećaj unutrašnje validacije. Ne moraju da traže odobrenje da bi im neko drugi rekao da su dovoljno dobri. Umesto toga, oni mogu da vide suštinsku vrednost koju imaju samo gledajući unutra. Kada to nedostaje, osoba može odrasti u potrebi da drugima redovno potvrđuju svoju vrednost.

5. Možda će osoba imati poteškoća da veruje drugima

Problemi sa poverenjem su česti kod onih kojima je nedostajala emocionalna podrška kao dete. Osoba je rano naučila da drugi mogu biti nepouzdani ili okrutni. Možda im je teško da uspostave bliske odnose jer su previše sumnjičavi prema drugima.

6. Možda će osoba biti perfekcionista

Perfekcionizam je, između ostalog, nezdrav mehanizam suočavanja sa osećanjem neadekvatnosti. Osoba razvija podsvesnu potrebu da bude savršena kako bi mogla da „zaradi“ ljubav i potvrdu koju nije dobila kao dete.

7. Osoba može biti onaj koji ugađa drugima

Ljudi koji udovoljavaju ljudima daju prioritet potrebama drugih u odnosu na svoje da bi dobili odobrenje ili izbegli sukob. Ovi ljudi često potiskuju sopstvene želje kako bi učinili druge srećnim. Čineći to, ponavljaju ponašanja koja su naučili u detinjstvu, a pri čemu su čeznuli da im roditelji kažu lepe stvari ili su se plašili posledica ako ne poslušaju.

8. Osoba može postati anksiozna

Hronična anksioznost može biti uzrokovana nedostatkom emocionalne sigurnosti i stabilnosti u detinjstvu. Osoba koja je stalno preosetljiva ili preterano razmišlja, podstiče sopstvenu anksioznost jer pokušava da uoči emocionalne pretnje pre nego što se dese.

9. Osoba se može plašiti sukoba

Odrasli kojima je nedostajala emocionalna podrška u detinjstvu, mogu da izbegnu konfrontaciju kako bi izbegli odbacivanje. To znači da često neće izraziti prava osećanja ili potrebe u vezi.

10. Možda bude imala problem sa vezanošću

Emocionalno zanemarivanje može dovesti do anksioznih ili izbegavajućih stilova vezanosti. Mogu se držati drugih iz straha od napuštanja ili održavati emocionalnu distancu kako bi se zaštitili od povrede. Ove neprilagođene veštine suočavanja otežavaju osobi da formira ili održi zdrave odnose.

11. Osoba može da ima problem u postavljanju granica

Dete kojem nedostaje podrška može se boriti da potvrdi svoje potrebe i postavi zdrave granice kao odrasla osoba. Često će se osećati krivim ili će joj biti neprijatno zbog toga, kao da predstavljaju neprijatnost u vezi. I pošto izbegavaju sukobe, ne brane svoje granice.

12. Može da ima tendenciju ka zavisnosti

U nekim slučajevima, osoba može da formira međuzavisne odnose. Detinjstvo lišeno emocionalne podrške može dovesti do toga da odrasla osoba preterano popravlja stvari određujući svoju sopstvenu vrednost na osnovu toga koliko su nekom drugom potrebni. Oni mogu postati štaka na koju se neko drugi oslanja.

