Devet načina da vam muškarac kaže „volim te“, iako to ne govori

Muškarci su čudne “biljke”. Nekada se raspričaju (najčešće o vojsci) ko žene, a nekada se zatvore poput školjke i reči im treba vaditi kleštima. Naročito kad je reč o ljubavi. Retko će vam izjaviti ljubav direktnim “volim te”, ali će zato na mnogo drugih načina to pokazati.

Devet načina kako muškarac pokazuje ljubav

Naučite da ih “čitate”:

Dugi strastveni poljubac

Ako voli da se dugo i strasno ljubi s vama, jasno da se radi o nečemu višem.

Njegovo društvo vas voli

Ako vas njegovi drugovi vole, ako vole da budete u njihovom društvu i ako vas prihvataju, to znači da mu je mnogo stalo do vas.

Voli vašu blizinu

Kad, na primer, zajedno gledate televiziju, ako voli da ste blizu jedno drugom, ako ste zagrljeni, ako voli da vas pipka ili samo drži ruku na vašem kolenu, jedan je od sigurnih znakova da ste mu ušli pod kožu.

Osmeh posle poljupca

Ako primetite širok osmeh na njegovom licu posle poljupca.

Pažljivo vas sluša

Još jedan od znakova njegove duboke naklonosti jeste ako pažljivo sluša ono što pričate.

Držanje

Interesantno da svi, kad smo zaljubljeni, imamo nekako bolje držanje, i hodamo i sedimo uspravno. Još jedan znak.

Nervoza ruku

Ako ne zna šta će s rukama, i često prstima prolazi kroz kosu, to je znak da je nervozan i da bi želeo nešto da iskaže, ali ne ume da pronađe odgovarajuće reči.

Slučajni dodiri

Kad ste na javnom mestu, u restoranu, kafiću, autobusu, i stalno se dešavaju “slučajni” dodiri, i tada možete biti sigurni da je vaš sto odsto.

Zasmejavate ga

Ako se smeje vašim šalama i komentarima i voli da se smeje sa vama, to je još jedan od sigurnih znakova da se zaista zaljubio.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com