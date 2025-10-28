Devojčice sa ovim imenom imaju posebnu zaštitu od Boga: Blagostanje i sreća prati ih ceo život!

Devojčice sa imenom Natalija imaju posebnu zaštitu od Boga, njih sreća i blagostanje prati kroz ceo život. Ovo žensko ime je najposebnije u Srbiji

Ovo ime je u jednom periodu bilo zaboravljeno, a sada se ponovo vraća na velika vrata.

Ime Natalija je poslednjih godina ponovo veoma popularno kako kod nas, tako i u zemljama regiona. Potiče iz latinskog jezika, od imena „Natalia“ ili „Natalis“, ili pak od reči „natalis“, a koja ima značenje „dan rođenja Isusa Hrista“ ili „Božić“; te „dan radosti“; „slavlje“; „svetkovina“; „dan sreće“.

Značenje imena Natalija

Ovo ime je ranije davano devojčicama koje su rođene na Božić, ali se u savremenom svetu takav običaj više ne praktikuje. Danas Natalija ima i neka druga značenja – „ona koja je rođena radosna“; „žena koja donosi sreću i slavlje“; „srećna i rođena pod srećnom zvezdom“; „ona koja je dar od Boga“; „Božija kći“; „bezgrešna“; „milosna“.

Nadimci i izvedenice

Nadimci koji se obično mogu čuti za devojčice koje nose ime Natalija su: Nata; Neti; Nati; Natališka; Natalina; Nija ili Natali. Izvedena imena: Nataša; Natalia; Natalie; Natalina; Nata; Nati; Natja; Natka; Natasja; Natascha; Nataška; Natašija; Nadija; Nađa.

I ovo prelepo žensko ime je među najpopularnijim u Srbiji

U prevodu sa grčkog jezika, ime Petra označava kamen i stenu, a isto značenje ima i muško ime Petar. Takođe se smatra da svoje varijante ima u i španskom i latinskom jeziku.

U prenesenom značenju, Petra je „žena jaka kao stena“, „odlučna“, „čvrsta“, „nepokolebljiva“, „žena jake volje“, „žena borac“. Ime Petra je jedno od najpopularnijih za devojčice rođene u Srbiji. Nalazi na 12. mestu među stotinu najpopularnijih ženskih imena za novorođene devojčice.

Nadimci od ženskog imena Petra nisu poznati, dok varijacije na ovo ime postoje, pa su najčešća: Petruša; Petrojka; Petrija; Petrina.

Ime Petra veoma je popularno i u Nemačkoj; Češkoj; Španiji; te i u Mađarskoj; Holandiji; Grčkoj; Slovačkoj; Finskoj, kao i u Velikoj Britaniji i u SAD-u.

U Kanadi je prema statističkim podacima iz 2001. godine, lično ime Petra bilo među sto najviše davanih tj. među sto najpopularnijih imena za žensku novorođenu decu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com