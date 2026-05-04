Đurđevdan 2026: Ova 3 jela su obavezna na trpezi u sredu, a jednu stvar nipošto ne iznosite iz kuće

Đurđevdan 2026. pada u sredu!

Đurđevdan 2026 pada u sredu, što direktno diktira kako će vaša trpeza izgledati i koja pravila morate poštovati da ne ogrešite dušu.

Mnogi zaboravljaju da posna slava zahteva istu pažnju kao i mrsna, a običaji oko iznošenja stvari iz doma stariji su od svih nas.

Evo šta tačno treba da pripremite i koju grešku nipošto ne smete da napravite na ovaj veliki praznik.

Posna trpeza za Đurđevdan 2026 u sredu

Pošto je ove godine slava u sredu, na stolu se moraju naći isključivo posna jela, ali to ne znači da gozba treba da bude skromna.

Glavna zvezda je svakako pečena riba, a najčešće se bira šaran ili som jer njihova masnoća najbolje menja tradicionalno pečenje.

Uz ribu obavezno poslužite prebranac koji je gusto krčkan sa dosta crnog luka i lovorovim listom za onaj pravi, domaći ukus.

Treće obavezno jelo: Posna sarma sa orasima

Nema prave slave bez sarme, a ona punjena dimljenim šaranom, orasima i pirinčem oduševiće i najizbirljivije goste.

Tajna je u dugom krčkanju na tihoj vatri kako bi kupus potpuno omekšao i upio sve mirise začina.

Kombinacija oraha i sitno seckanog povrća daje punoću ukusu, pa niko neće ni primetiti da u njoj nema mesa.

SAVET: Da vam prebranac bude savršeno kremast, uvek sačuvajte jednu šolju vode u kojoj se pasulj kuvao i dodajte je u zapršku pre nego što sve gurnete u rernu.

Šta nipošto ne smete dati iz kuće na ovaj dan?

Stari običaj koji se i danas poštuje kaže da se na Đurđevdan ništa iz kuće ne daje, niti se pozajmljuje drugima.

Veruje se da ako iznesete so, hleb ili novac, time iznosite sreću i blagostanje iz svog doma za celu narednu godinu.

Čuvajte svoj mir i svoje bogatstvo unutar porodice. Svaki gost koji uđe biće poslužen, ali ništa ne sme da „ode“ dalje od praga.

Kako se pravilno mesi slavski kolač za posnu slavu?

Za posni kolač koristite samo brašno, kvasac, so i vodu, bez ikakvih dodataka životinjskog porekla.

Obavezno ga ukrasite simbolima od testa koji predstavljaju grozni, klas pšenice i naravno krst, kako bi godina bila rodna.

Vodicu za mešenje kolača obavezno uzmite u crkvi pre samog praznika.

Koje je narodno verovanje za vreme na Đurđevdan?

Narod kaže da ako na ovaj praznik pada kiša, svaka kap vredi kao dukat jer najavljuje rodnu godinu.

Vedro nebo i sunce znače da nas čeka sušno leto, pa su se naši stari uvek radovali barem kratkom pljusku.

Šta god da nas sačeka 2026. godine, najvažnije je da praznik provedete u miru sa svojim najbližima.

