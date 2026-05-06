Danas slavimo Đurđevdan: Ovu stvar nikako ne smete da iznesete iz kuće ako želite sreću i napredak

Saznajte koji su ključni običaji na Đurđevdan i šta nikako ne smete da radite ako želite da sačuvate mir i novac u svom domu.

Danas se poštuju stari običaji na Đurđevdan koji, prema narodnom verovanju, određuju sudbinu domaćinstva za celu godinu.

Najvažnije pravilo je da danas ništa ne dajete iz kuće, jer se veruje da tako „iznosite“ sreću i blagostanje iz svog doma.

Ako komšija zatraži so, šećer ili pozajmicu, ljubazno ga odbijte i zamolite da dođe sutra kako biste sačuvali mir u porodici.

Simbolika praznika i snaga vode

Đurđevdan je granica između zime i leta, vreme kada se priroda budi, a magijska snaga bilja dostiže vrhunac.

Veruje se da se jutros svako trebao umiti vodom u kojoj su prenoćili dren, zdravac i kopriva za jako zdravlje.

Ovo je dan kada se pletu venčići od poljskog cveća i stavljaju na ulazna vrata kako bi štitili dom od negativne energije.

SAVET: Ako želite da vam novčanik uvek bude pun, danas u njega stavite listić deteline ili malo koprive koju ste ubrali pre izlaska sunca. Veruje se da ova „zelena amajlija“ privlači novac i čuva vas od troškova tokom celog leta.

Šta još ne valja raditi na ovaj svetac

Osim što se ništa ne iznosi, stari kažu da danas nikako ne valja spavati tokom dana kako vas ne bi bolela glava cele godine.

Ako ste ipak dremnuli, na Markovdan se vratite na isto mesto i recite: „Ovde sam spavao, ovde ostavljam umor„.

Tako ćete simbolično preneti težinu na krevet ili zemlju i spasiti se malaksalosti tokom cele godine.

Ovaj mali ritual služi kao „popravni“ da vas ne bi pratila težina i glavobolja u narednim mesecima.

Takođe, izbegavajte svađe i teške reči, jer Đurđevdan postavlja temelj za mir u kući tokom svih narednih meseci.

Koji su najvažniji običaji na Đurđevdan za zdravlje?

Glavni običaj je rano ustajanje i odlazak u prirodu na „đurđevdanski uranak“ radi povezivanja sa listanjem šume.

Mnogi se i danas opasuju vrbovim prućem oko struka da bi bili savitljivi i jaki kao mlada vrba.

Kupanje u reci ili umivanje na izvoru pre sunca smatra se najboljim načinom da se skine teret sa duše i tela.

Šta se mesi za Đurđevdan i zašto je to važno?

Domaćice mese poseban đurđevdanski kolač koji se ukrašava krstom i simbolima njive, stoke i napretka.

Kolač se lomi sa ukućanima uz želje da ambar bude pun, a porodica na okupu i u slozi.

Veruje se da svaka mrvica ovog hleba ima moć da donese plodnost zemlji i zaštiti useve od nepogoda.

Kako se pravilno okititi biljkama za sreću?

Najbolje je ubrati granu leske i staviti je iznad prozora jer se veruje da ona čuva kuću od groma i vatre.

Venčići od poljskog cveća koji se danas ispletu ne bacaju se, već stoje na zidu do sledeće godine kao stražari doma.

Zelena boja u kući na ovaj dan priziva novu energiju i pomaže da se stari dugovi i problemi konačno reše.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com