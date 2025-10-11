Doba trećeg petla: Tajanstveni trenutak dana koji su naši preci smatrali svetim i najvažnijim

Otkrijte zašto su naši preci smatrali doba trećeg petla najvažnijim delom dana i kako su dan delili na 18 mističnih perioda.

Po starom običaju kod Srba, dan nije imao 24 časa, već 18 posebnih delova, od kojih je svaki imao svoj naziv, značenje i atmosferu.

Posebno su poštovali jedan — doba trećeg petla. Ovaj period, prema narodnom verovanju, označavao je duhovno buđenje, tišinu pred zoru i vreme kada se donose najvažnije odluke

Šta je zapravo doba trećeg petla?

U srpskoj tradiciji, petlovi su vekovima bili prirodni satovi. Prvi petao kukuriče oko ponoći, drugi pred zoru, a treći petao — između 3 i 5 časova ujutru — označava trenutak kada se svet menja. Verovalo se da tada duše lutaju, molitve imaju najveću snagu, a misli su najčistije

Zašto je ovaj period bio najvažniji?

Duhovna jasnoća: Ljudi su verovali da se u tom trenutku mogu povezati sa višim silama.

Tišina i mir: Bez buke i ometanja, doba trećeg petla nudilo je prostor za introspekciju.

Donosile su se važne odluke: Stariji su savetovali da se najteže odluke donose upravo tada — kada je um najbistriji.

18 perioda dana — kako su ih naši preci delili?

Pored doba trećeg petla, dan je bio podeljen na segmente poput svitanja, jutra, podneva, popodneva, večeri, ponoći, ali i doba vukova, doba vila i druge mitske vremenske zone. Ova podela nije bila samo praktična, već i duboko simbolična, povezana sa verovanjima, ritualima i prirodnim ciklusima.

