Dobar je čak i protiv ambrozije: Rusi koriste vekovima ovaj sjajni narodni lek protiv alergija

Sezona ambrozije je krenula – probajte ove ruske narodne lekove koji vam potencijalno mogu olakšati simptome alergije.

U poslednje vreme, sve veći broj ljudi suočava se sa alergijskim reakcijama, a ruska tradicionalna medicina nudi širok spektar alternativnih metoda za njihovo ublažavanje.

Ovo je sedam narodnih metoda koje se često koriste u Rusiji kako bi se kontrolisali simptomi alergija:

1. Ljuska jajeta: Iako možda zvuči nekonvencionalno, ljuska jajeta je bogata kalcijumom i može pomoći u ublažavanju simptoma alergija. Preporučuje se mlevenje oprane i osušene ljuske u prah i uzimanje sa limunovim sokom pre jela.

2. Mumio za blagotvorno delovanje: Mumio, prirodni proizvod koji se široko koristi u ruskoj narodnoj medicini, poznat je po svojim terapeutskim svojstvima, a veruje se da može pomoći i kod alergija. Preporučuje se pomešanje mumio sa toplom vodom i uzimanje kao čaj ujutru i uveče.

3. Celer i med: Sok od celera sa medom je popularan narodni lek za alergije. Preporučuje se mešanje soka od celera sa medom i konzumiranje tri puta dnevno.

4. Kopriva kao prirodni antihistaminik: Kopriva je poznata po svom antialergijskom delovanju. Preporučuje se priprema čaja od suvih listova koprive i pijenje pet puta dnevno.

5. Čaj od borovih iglica i šipurka: Čaj od borovih iglica i šipurka može pomoći u ublažavanju simptoma alergija. Preporučuje se kuvanje borovih iglica i šipurka u vodi i pijenje ovog čaja tokom dana.

6. Kamilica za smirenje: Čaj od kamilice je poznat po svojim umirujućim svojstvima i može pomoći u smanjenju upalnih procesa kod alergijskih reakcija. Preporučuje se korišćenje čaja od kamilice za obloge ili kupke.

7. Sok od pomorandže i limuna za ojačavanje imuniteta: Sok od citrusa može pomoći u jačanju imunološkog sistema i smanjenju alergijskih simptoma. Preporučuje se mešanje soka od pomorandže i limuna sa medom i konzumiranje ovog napitka svakodnevno.

Ove tradicionalne metode mogu biti korisne kao dopuna konvencionalnom lečenju, ali je uvek važno konsultovati se sa stručnjakom pre primene.

