Dobri muževi imaju ove osobine, tu nije ni izgled ni bogatstvo

Nije stvar u stanju na računu ili dobrom izgledu. Svi dobri muževi trebalo bi da imaju osobine iskrenosti, duhovitosti, autentičnosti...

Dobri muževi se često prepoznaju po suptilnim, svakodnevnim postupcima koji mogu proći nezapaženo. Nije stvar u izgledu ili bankovnom računu, dobri muževi treba da imaju ovih pet osobina

Kada su u pitanju veze i brak, svako od nas ima drugačiju listu prioriteta i kvaliteta koje želi kod partnera.

Međutim, postoje neke osobine koje su univerzalno poželjne – i kod žena i kod muškaraca. Stručnjaci se slažu da ste pronašli pravog ako vaš muškarac ima ovih pet osobina:

Iskrenost

Univerzitet u Ročesteru sproveo je studiju u kojoj su pratili ponašanje 200 parova, koja je pokazala da je iskrenost jedan od najboljih pokazatelja sreće i uspeha u određenoj vezi. Ispostavilo se da partneri koji ostaju zajedno cene iskrenost čak i kada je istina neprijatna za čuti. Štaviše, ako vaš muškarac ne želi da laže i ne mora da izmišlja izgovore za svoje reči i postupke, postoji velika šansa da ste pronašli „onog pravog“.

Pouzdanost

Žene žele muškarca na koga uvek mogu da se oslone i koji ih neće izneveriti. Bilo da vam je potrebno društvo u bioskopu, fizička snaga da pomerite teški ormar u dnevnoj sobi ili rame za plakanje – muškarac koji je obećao da će biti tu za vas i ispunio svoje obećanje je pravo blago i treba ga ceniti.

Empatija

Empatija je sposobnost dubokog razumevanja misli, osećanja i pogleda na svet druge osobe. Muškarac koji je empatičan može se staviti u poziciju svoje partnerke, što mu pomaže da je bolje razume, da je ne osuđuje i da izgradi bolji odnos sa njom. Kada pristupi svojoj voljenoj na empatičan način, pokazuje da mu je zaista stalo do nje i svega kroz šta ona prolazi.

Autentičnost

Da li ste znali da su istraživanja pokazala da bi žene radije bile sa autentičnim „lošim dečkom“ nego sa onim koji se pretvara da je fin?

Autentičnost je vrlina – svesno stanje u kojem osoba živi i donosi odluke u skladu sa sopstvenim vrednostima, uverenjima i identitetom. Podrazumeva doslednost u ponašanju, iskrenost prema sebi i drugima, ali i prihvatanje sopstvenih mana. Žene žele da budu sa muškarcima kojima mogu da veruju.

Duhovitost

Smisao za humor je veoma često visoko na listi željenih osobina kod muškaraca. Divno je imati nekoga pored sebe ko nas može nasmejati. Naravno, to ne znači da žene žude za muškarcima koji ništa ne shvataju ozbiljno, već za onima koji tačno znaju kada treba da budu ozbiljni, a kada da se šale.

