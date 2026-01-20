Dobro pogledajte sliku i nađite patku, leptira i šišmiša: Ako ih ne vidite, preti vam demencija

Mislite da vam je mozak zdrav? Ako na ovoj slici ne vidite patku, leptira i šišmiša, demencija vam ozbiljno preti.

Ako na ovoj slici ne vidite patku, leptira i šišmiša, demencija može biti stvarna pretnja o kojoj treba da razmislite.

Da biste otkrili da li vaš mozak dobro funkcioniše, otkrivamo vam prost test koji možete da uradite za samo nekoliko minuta.

Sve što treba da uradite je da pogledate sliku i da pažljivo posmatrate oblike koji stvaraju određeni predmeti.

Pokušajte da nađete leptira, patku i šišmiša

Nađi leptira, patku i šišmiša! Ako nađete samo jedno, nažalost imate demenciju – promene u mozgu povezane sa starenjem (koje se ponekad mogu videti u mlađoj dobi,bez obzira na godine). Ako ste videli dva lika, možete se odmarati. Ako ste videli sve tri, vaš mozak je mlad i svež. pic.twitter.com/MvmMkb1oUQ — La Bohème (@datividimslova) July 15, 2020

Zagonetku je teško rešiti jer se sastoji od mnogih predmeta. Ali, ako pažljivo pogledate deo po deo, možda ćete test rešiti prilično lako.

Ako nađete samo jedno, nažalost verovatno već imate male promene u mozgu povezane sa starenjem, koje se ponekad mogu videti u mlađoj dobi, bez obzira na godine.

Ako ste videli dva lika, možete se odmarati. Ako ste videli sva tri, vaš mozak je mlad i svež.

Odgovor gde se nalaze životinje na slici je u nastavku.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Patka se može naći između zadnjih nogu psa, to je oblik koji formiraju zadnje noge.

Šišmiš se nalazi između lakta dečaka i devojčice.

Leptira možete da pronađete na lišću drveta.

Šta ako niste našli sve?

Nemojte ignorisati ovaj rezultat. Ako vam je pronalaženje obične patke ili šišmiša zadalo ozbiljne muke, to je znak da vam mozak ne radi punim kapacitetom. Demencija često počinje upravo ovako – sitnim propustima u zapažanju koje svi olako otpisujemo kao „umor“.

Svoj um morate naterati da radi svaki dan. Rešavajte zadatke, čitajte i ne dozvolite sebi da upadnete u mentalnu lenjost. Ako ste danas podbacili, shvatite to kao poslednje upozorenje da počnete da brinete o svom zdravlju. Vaša glava je vaša odgovornost i niko drugi je neće sačuvati umesto vas.

