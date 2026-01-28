Dobrota se ne može sakriti: Evo kako da prepoznate osobu dobre duše, jedna sitnica je odaje

Prava dobrota se ne krije u velikim rečima, već u jednom sitnom gestu koji odaje ljude čiste duše već pri prvom susretu.

Istinska dobrota i lep karakter
Foto: Ana Francisconi/pexels.com

Dobrota se oseća – jedna sitnica u ponašanju osobe pokazuje njen pravi karakter i dušu.

Ako želite da upoznate čoveka u dušu, ne gledajte ga dok govori ili ćuti, ili kad plače, nego obratite pažnju na ovo!

Tajni test učitelja: Da li se vazduh promenio?

Jednom sam pitala svog učitelja kako ću prepoznati dobru osobu, osobu dobre duše, duhovno razvijenu… Šta takva osoba govori? Šta radi?

Učitelj mi je odgovorio: “Uopšte nije važno šta čovek govori, ni šta ti se čini da je on. Stvar je u atmosferi koja se menja u njegovom prisustvu. To ti je najmoćniji dokaz.

  • Kada dobra osoba uđe u prostoriju, imaš osećaj kao da se vazduh promenio.
  • Atmosfera postaje lepša, toplija, prijatnija.
  • To je jak duh koji je u stanju da neutrališe sve negativno.

Na sličan način ćeš prepoznati i lošu osobu:

  • Ako ti je odjednom neprijatno ili hladnije.
  • Ako ti se raspoloženje promenilo.
  • To je znak negativne, ali isto tako moćne energije jedne loše osobe.

Test Dostojevskog: Zaboravite suze, gledajte KAKO se smeje

Dostojevski je rekao: “Ako želite da prozrete čoveka i upoznate njegovu dušu, ne posmatrajte ga dok ćuti ili dok govori… nego bolje ga pogledajte kako se smeje.“

  • Za smeh je, pre svega, potrebna iskrenost.
  • Za smeh je potrebna nezlobnost – a ljudi se najčešće smeju pakosno.
  • Iskren i nezloban smeh znači veselost, a ima li kod ljudi u današnje vreme veselosti?
  • Veselost čoveka je najvidnija njegova crta, koja ga najviše odaje.

Potrebno je dugo vremena da upoznate nečiji karakter, ali čim se čovek bar jedanput nasmeje sasvim iskreno, njegova dobrota i cela suština pokazaće vam se odmah, kao da su na dlanu.

Samo vrlo uzvišen i srećan čovek može biti veseo i zaraziti druge. Ne govorim o njegovom umnom razvitku, nego o karakteru, o celom čoveku čija se unutrašnja dobrota vidi u tom jednom trenutku zaborava.

Ako se dobro smeje, znajte da je dobar čovek. Iskren smeh je nemoguće odglumiti – on je najčistiji dokaz da u toj osobi stanuje istinska dobrota.

Pogledajte dete: jedino deca znaju da se smeju do savršenstva i zbog toga i jesu predivna.

Ja zato dobro znam da je smeh najsigurniji test nečije duše!

