Dobrota se ne može sakriti: Evo kako da prepoznate osobu dobre duše, jedna sitnica je odaje

Prava dobrota se ne krije u velikim rečima, već u jednom sitnom gestu koji odaje ljude čiste duše već pri prvom susretu.

Dobrota se oseća – jedna sitnica u ponašanju osobe pokazuje njen pravi karakter i dušu.

Ako želite da upoznate čoveka u dušu, ne gledajte ga dok govori ili ćuti, ili kad plače, nego obratite pažnju na ovo!

Tajni test učitelja: Da li se vazduh promenio?

Jednom sam pitala svog učitelja kako ću prepoznati dobru osobu, osobu dobre duše, duhovno razvijenu… Šta takva osoba govori? Šta radi?

Učitelj mi je odgovorio: “Uopšte nije važno šta čovek govori, ni šta ti se čini da je on. Stvar je u atmosferi koja se menja u njegovom prisustvu. To ti je najmoćniji dokaz.

Kada dobra osoba uđe u prostoriju, imaš osećaj kao da se vazduh promenio.

Atmosfera postaje lepša, toplija, prijatnija.

To je jak duh koji je u stanju da neutrališe sve negativno.

Na sličan način ćeš prepoznati i lošu osobu:

Ako ti je odjednom neprijatno ili hladnije.

Ako ti se raspoloženje promenilo.

To je znak negativne, ali isto tako moćne energije jedne loše osobe.

Test Dostojevskog: Zaboravite suze, gledajte KAKO se smeje

Dostojevski je rekao: “Ako želite da prozrete čoveka i upoznate njegovu dušu, ne posmatrajte ga dok ćuti ili dok govori… nego bolje ga pogledajte kako se smeje.“

Za smeh je, pre svega, potrebna iskrenost.

Za smeh je potrebna nezlobnost – a ljudi se najčešće smeju pakosno.

Iskren i nezloban smeh znači veselost, a ima li kod ljudi u današnje vreme veselosti?

Veselost čoveka je najvidnija njegova crta, koja ga najviše odaje.

Potrebno je dugo vremena da upoznate nečiji karakter, ali čim se čovek bar jedanput nasmeje sasvim iskreno, njegova dobrota i cela suština pokazaće vam se odmah, kao da su na dlanu.

Samo vrlo uzvišen i srećan čovek može biti veseo i zaraziti druge. Ne govorim o njegovom umnom razvitku, nego o karakteru, o celom čoveku čija se unutrašnja dobrota vidi u tom jednom trenutku zaborava.

Ako se dobro smeje, znajte da je dobar čovek. Iskren smeh je nemoguće odglumiti – on je najčistiji dokaz da u toj osobi stanuje istinska dobrota.

Pogledajte dete: jedino deca znaju da se smeju do savršenstva i zbog toga i jesu predivna.

Ja zato dobro znam da je smeh najsigurniji test nečije duše!

