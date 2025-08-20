Dodaj ovu sitnicu u kafu pre prvog gutljaja – kažu da privlači novac kao magnet

Dodajte ovu sitnicu u kafu pre prvog gutljaja – kažu da privlači novac kao magnet. Jutarnji ritual koji menja energiju dana, a koristi ga sve više ljudi. Saznajte šta je u pitanju.

Postoji verovanje koje se prenosi tiho, od kuhinje do kuhinje, od žene do žene – da jedna sitnica u kafi može promeniti tok dana. Ne zbog ukusa, već zbog energije koju nosi. I ne, nije u pitanju šećer, mleko ili neka egzotična aroma. Reč je o cimetu.

Dodavanje prstohvata cimeta u jutarnju kafu pre nego što uzmete prvi gutljaj, prema nekim starim narodnim običajima i savremenim ritualima manifestacije, simbolično „otvara“ dan za obilje. Cimet se vekovima vezuje za novac, prosperitet i toplinu doma. Iako nauka ne garantuje da će vam novčanici biti puniji, mnogi tvrde da se osećaju bolje, fokusiranije i da im dan krene sa više samopouzdanja.

Šta je važno?

Tajming. Cimet se dodaje pre prvog gutljaja – jer se veruje da prvi kontakt sa kafom nosi energetsku poruku univerzumu. Ako se u tom trenutku unese simbol prosperiteta, kao što je cimet, šalje se poruka: „Otvoren/a sam za obilje.“

Naravno, ovo nije magija u klasičnom smislu. Više je o tome da jutarnji ritual dobije lični pečat, da se dan započne sa namerom. A kafa je savršen medij – jer je već ritual, već trenutak za sebe.

Ako želite da probate, evo jednostavnog recepta:

Skuvajte svoju omiljenu kafu. Pre nego što je otpijete, dodajte prstohvat cimeta. Zastanite. Udahnite. Pomislite na ono što želite da privučete. Onda – prvi gutljaj.

Možda nećete odmah dobiti povišicu, ali ćete dobiti osećaj da ste dan započeli sa svrhom. A to je već pola uspeha.

