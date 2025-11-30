Dodajte samo mrvicu ovoga u jutarnju kafu – spas za creva i probavni trakt

Kafa i kakao mogu biti spas za creva i probavni trakt – podržavaju varenje i balansiraju crevnu mikrofloru.

Spas za creva i probavni trakt: Kafa i kakao kao saveznici varenja – prirodni recept za zdrav stomak i bolju energiju

Brojna nova istraživanja i stručnjaci za zdravlje creva potvrđuju da kafa pozitivno utiče na digestivni sistem. Sve više se pokazuje da, kada se konzumira umereno i uz dodatke poput kakao praha, može doprineti zdravijem varenju i crevnoj ravnoteži.

Kafa + kakao: funkcionalni tandem za zdravlje creva

Američki gastroenterolog Džozef Salhab iz Davenporta objašnjava: „Polifenoli iz kafe hrane korisne bakterije u crevima, podstiču njihov rast i aktivnost, a istovremeno ograničavaju širenje štetnih mikroorganizama.“

Ali tu se priča ne završava. Salhab ističe da se blagotvorni efekti kafe mogu pojačati dodavanjem kašičice kakao praha u šoljicu. Ova kombinacija podstiče crevnu peristaltiku i poboljšava mikrobiotsku ravnotežu, što je dragocen doprinos zdravlju probavnog trakta.

Koliko vlakana je dovoljno?

Za odrasle osobe preporučuje se unos od 25 do 38 grama vlakana dnevno. Deo tog unosa možete obezbediti dodavanjem jedne do dve kašike kakao praha u jutarnju kafu. Osim što poboljšava ukus, kakao može doprineti zdravijem varenju i stabilnosti probavnog sistema. To je još jedan spas za creva i probavni trakt – jednostavan, ukusan i lako dostupan.

Creva kao drugi mozak

Sve više naučnih studija potvrđuje da digestivni trakt nije samo mesto varenja, već i centar emocionalne ravnoteže. Creva proizvode serotonin, utiču na nivo stresa i čak oblikuju naše raspoloženje. Zato se sve što unosimo – uključujući kafu i kakao – ne odražava samo na telo, već i na um. Ako tražite spas za creva i probavni trakt, ne gledajte samo šta jedete, već i kako se osećate dok to radite.

Ipak, pazite da ne pijete kafu na prazan stomak, jer to može podstaći lučenje želudačne kiseline, a samim tim i bolove u stomaku. Zato prvo pojedite nešto, a zatim popijte šoljicu kafe, obogaćenu jednom do dve kašike kakaoa.

Započni dan sa ukusom i zdravljem – kafa + kakao je više od rituala.

