Dok svi beže od posta – ova žena tvrdi da joj je 72 sata bez hrane spasilo život

Uradi ovo 3 dana – 72 sata bez hrane i gledaj kako ti se telo resetuje iz korena

Zvuči kao još jedan trik sa interneta? Nije. Ovo je iskustvo žene koja je, kako kaže, „prvi put zaista osetila da ima kontrolu nad sopstvenim telom“. Njeno ime je Milica, ima 42 godine, i nakon što je prošla kroz niz zdravstvenih problema – od hroničnog umora do hormonskog disbalansa – odlučila je da proba nešto što je dotad zvučalo zastrašujuće: 72 sata bez hrane.

„Nisam želela da smršam. Želela sam da se probudim bez bola, bez magle u glavi, bez osećaja da me telo sabotira,“ kaže Milica. I zato je odlučila da se povuče – bukvalno. Tri dana, bez hrane, bez društvenih mreža, bez stresa. Samo voda, čajevi bez šećera i elektroliti.

Prvi dan: borba sa navikama

„Nisam bila gladna, bila sam nervozna. Shvatila sam koliko često jedem iz dosade, tuge, navike. Ne iz gladi.“ Upravo tu mnogi odustanu. Ali Milica je znala da iza te nelagode dolazi nešto drugo. I bila je u pravu.

Drugi dan: telo se prebacuje u režim čišćenja

Naučno gledano, nakon 24–36 sati bez hrane, telo ulazi u stanje koje se zove autofagija – proces u kojem ćelije počinju da „jedu“ oštećene delove i obnavljaju se. „Osećala sam se lagano. Kao da mi se stomak ispumpao. Pantalone su mi bile šire. Ali ono što me najviše iznenadilo – um mi je bio bistar. Prvi put posle dugo vremena nisam imala mentalnu maglu.“

Treći dan: energija eksplodira, salo se briše

U ovom trenutku, telo koristi masti kao primarni izvor energije. Visceralno salo, ono koje se skuplja oko organa i najviše šteti zdravlju, počinje da se topi. „Imala sam više energije nego ikad. Nisam želela da jedem. Želela sam da zadržim taj osećaj lakoće.“

Ali da budemo jasni – ovo nije za svakoga.

Post od 72 sata zahteva pripremu. Ne preporučuje se osobama sa dijabetesom, trudnicama, osobama sa poremećajem ishrane ili hroničnim bolestima. Milica se prethodno konsultovala sa nutricionistom i lekarom. Pripremala se postepeno – smanjivala obroke, izbacila šećer i gluten, povećala unos vode.

Šta je dobila zauzvrat?

Ravniji stomak

Bistriji um

Stabilniji šećer u krvi

Manje upala u telu

Osećaj kontrole i samopouzdanja

„Nisam izgubila 10 kila. Ali sam izgubila osećaj nemoći. I to mi je vrednije.“ Danas, Milica praktikuje intermitentni post – 16:8 režim – i planira da ponovi 72 sata bez hrane jednom u tri meseca.

Ako ti telo šapuće da mu treba reset – možda je vreme da ga poslušaš. Ne moraš odmah na tri dana. Počni sa 12 sati. Onda 16. Onda 24. I gledaj kako se menjaš. Ne samo spolja – već iznutra.

