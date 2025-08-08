Doktor objasnio „zastrašujuću istinu“ o hrani u avionu, evo zašto je „nikada ne jede“

Poznati britanski lekar govorio je o tome zašto ne jede hranu u avionu. Hrana koja se služi na letovima izgleda drugačije i dok neki putnici uživaju u njoj, drugi ne.

Putovanje avionom je glavni način na koji putnici biraju da posete egzotične destinacije, posebno leti, a redovni putnici će biti upoznati sa hranom koja je dostupna u avionima. Mnoge avio-kompanije, kao što su easyJet, TUI i Jet2, nude razne grickalice i pića koje putnici mogu kupiti u avionu, a duži, međunarodni letovi često uključuju besplatne obroke. Dok se neki putnici se raduju obrocima u avionu, drugi više vole da ponesu svoju hranu sa sobom.

Dr Rangan Čaterdži se smatra jednim od najuticajnijih lekara u Velikoj Britaniji i najpoznatiji je po svojoj TV emisiji „Doktor u kući“ i kao rezidentni lekar na emisiji „Bi-Bi-Si doručak“. Takođe je autor bestselera „Sandej tajmsa“ „Napravite promenu koja traje“.

Ovaj zdravstveni radnik je nedavno objavio video na TikToku sa isečkom iz svog podkasta „Osećaj se bolje, živi više“ gde je razgovarao o „zastrašujućoj istini“ o hrani u avionu sa hirurgom i stručnjakom za velnes dr Daršanom Šahom.

Dr Čaterdži se prisetio vremena kada je razgovarao sa direktorom kabinske usluge na letu koji je navodno rekao da uvek donosi svoju hranu u avione samo zato što „stvari koje treba dodati hrani u avionu da biste je smatrali ukusnom na visinama, ako biste znali da ne biste ništa dodirnuli ovde“.

Dr Šah je takođe podelio: „Primetio sam da ako pojedem obrok koji su mi dali u avionu, ne samo da mi glukoza skoči, već bi ostala satima i pomislio sam: ‘Sada ću postiti na svakom putovanju avionom. Jednostavno se ne isplati jesti’.“

Hrana u avionu često ima povećan sadržaj soli i začina kako bi se nadoknadila smanjena sposobnost čula ukusa prilikom leta na velikim visinama. Tako je časopis Prima objavio da smanjeni vazdušni pritisak i suv vazduh u kabini isušuju naše nosove, što otupljuje našu sposobnost čula ukusa.

Osim toga, otkriveno je da su kuvari i naučnici takođe otkrili da umami, novi ukus poznat kao „peti ukus“, pojačava ukus mnogih namirnica tokom leta. Ovo je posebno zastupljeno u hrani poput paradajza, pečuraka i spanaća.

Conde Nast Traveller je razgovarao sa Eli Berč, višim nutricionistkinjom u Holland & Barrett, o hrani koja se služi u avionima.

Ona je za publikaciju rekla: „Hrana u avionima takođe obično ima tendenciju da bude ultra-prerađena i niske hranljive vrednosti. Obroci imaju tendenciju da imaju manje vlakana, a više šećera, soli i konzervansa, što takođe može izazvati probleme sa varenjem.“

U svojoj objavi na TikTok-u, dr Čaterdži je primetio da je razgovor koji je vodio sa direktorom kabinske usluge bio „prilično zanimljiv“.

Dodao je: „Već nisam jeo hranu u avionu, ali to me je još više uverilo.“

Dr Šah je odgovorio: „Oh, to ima potpunog smisla jer se jednostavno oseća kao da hrana ima ogromnu količinu aditiva.“

Jedan korisnik potvrdio je ovu tvrdnju doktora: „U pravu je, radio sam za proizvođača hrane za avione i oni imaju laboratorije da bi se uverili da je ukus dobar jer se naše čulo ukusa menja na toj visini.“

„Uvek sam naduven na letovima posle obroka, a obično se ne nadimam“, napisao je jedan pratilac u komentaru.

