Donji veš otkriva mnogo o muškarcu! Jednog izbegavajte!

Šta vaš partner radije nosi ispod pantalona? Široke bokserice koje se teško uguraju u farmerke? Pripijene gaćice? Jednobojne, prugaste ili gaće s motivima? To uopšte nije nevažno! Evo šta donji veš muškarca sve otkriva.

Bokserice – uvek mlad u srcu

Jedno je jasno: muškarac koji nosi široke bokserice ostao je mlad u srcu i na život gleda sasvim opušteno. Za neke žene čak i malo preležerno.

Naime, što se tiče reda i tačnosti, nažalost ne dobija baš najbolje ocene.

Vruće gaćice – izbirljiv

Muškarci koji odaberu donji veš ove vrste imaju dobar modni ukus. Paze da nose odeću koja grli telo – i naravno, uvek drže telo u formi. Loša strana: često mu treba više vremena u kupatilu nego partnerki.

Takođe je prilično izbirljiv u svim područjima života, što ponekad može zaista da nervira njegovu partnerku.

Slip gaće – pouzdan

Moto ovog muškarca: red je pola uspeha. Momci koji nose slip gaćice čvrsto stoje s obe noge na zemlji, mogu da preuzmu veliku odgovornost i pouzdani su.

Međutim, takav muškarac nije spontani avanturista. Ali, ruku na srce, ne možete da imate sve.

Muške tange – mačo, tipični!

Oh, la, la, to je jako posebna vrsta muškarca. Želi biti moderan i isticati se pod svaku cijenu – nažalost, zaboravlja da nas žene zapravo ne pale muškarci u tangama.

Nosač muških tangi je tipični mačo. Misli da može imati bilo koga. Ali oprosti, tigre, u stvarnom životu to nije baš tako!

Ne postoje samo svi mogući oblici, već i boje i uzorci. Ovde važi sledeće pravilo: što je otkačeniji dizajn, to je muškarac zaigraniji. Doduše, često je još i detinjast.

Ako tražite muškarca za dugotrajnu i ozbiljnu vezu, trebalo bi izbegavati momke koji nose Garfilda na gaćama.

Ne nosi donji veš