Donose nadu i radost roditeljima, dečaci sa ovim imenom dar su od Boga

Veruje se da dečaci koji nose ime Bogdan donose nadu i radost roditeljima. Ovo ime u poslednje vreme sve je popularnije u Srbiji.

Prelepo muško ime je poslednjih godina i veoma popularno i ima divno, duboko značenje.

Odabir imena za roditelje je poseban zadatak. U našoj kulturi se dosta pažnje obraća i na samo značenje imena. Roditelji vrlo često odbijaju da deci daju ime koje im zvuči lepo, ali im se ne dopada značenje koje nosi. Srećom, pregršt je onih koja imaju i predivno značenje, a uz to i zvuče prelepo.

Ime Bogdan spada upravo u tu kategoriju. Poslednjih godina je sve popularnije. Prema starim verovanjima, deca sa imenom Bogdan su „zaštićena od Boga“, koji im je darivao dobro zdravlje, sreću i uspeh u životu. Često se davalo i deci koja su dugo ili željno očekivana.

Poreklo i značenje imena

Ime Bogdan je poreklom iz grčkog jezika, od reči theodosis, koja je sastavljena od reči „theos“ (u značenju Bog; Stvoritelj) i od reči „dosis“ (u značenju dati; darivati; davati). U prevodu ima značenje – „dat od Boga“ ili „Božiji dar“. U tom duhu, dečaci sa ovim imenom smatraju se „onima koji su dati od Boga“ i „onima koji donose nadu i radost roditeljima“.

Ovo predivno muško ime je prilično zastupljeno u srpskom, bugarskom, ruskom i drugim slovenskim jezicima. U Srbiji je poslednjih godina redovno na listama najpopularnijih imena.

