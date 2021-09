Donosi nesreću: Ovih 5 stvari nikad nemojte pozajmljivati

Sigurno ste makar jednom nekome pozajmili nešto, međutim, da li ste ikada pomislili da bi takav nesebičan čin mogao da vam privuče nesreću?

Postoje stvari koje nikada ne bi trebalo da dajete drugima, a evo i koje:

SO se ne sme pozajmiti ni pod kojim izgovorom. Ako su vas komšije zamolile za so, dajte im samo pod jednim uslovom – kao poklon. Opasnost leži u tome to so ima veliku energiju i može loše da utiče na sudbinu. So je jedna od najvažnijih magičnih komponenti, pa se ne preporučuje njeno pozajmljivanje. Ljudi koji su posuđivali pa vraćali so osetili su gubitak sreće, gubitak zdravlja, ali i najmilijih…

POSUĐE/ TANJIRI, ŠERPE – veruje se da su usko povezani sa energijom kuće u kojoj se nalaze. Ako neko hoće da učini nešto loše drugima, samo treba da dozvoli korišćenje svog posuđa: šolja, šerpa, tanjiri, kašike i td… Nikome ne dozvolite da od vas posudi tanjire, šerpe ili bilo koji deo posuđa, jer možete negativno uticati na sudbinu tih ljudi. Oštećeno posuđe je još opasnije jer donosi lošu energiju domu u kojem se nalazi.

ODEĆA – ako kupujete stvari koje su već bile u opticaju, to je sasvim ok, jer ste ih platili. Ali nikako ne posuđujte garderobu od drugih ljudi. Odeća je veoma lična stvar, čak i ako je uzmete od sestre ili brata, pa je bolje da nešto date zauzvrat, ako već uzimate određene komade garderobe. Kažu da najveću nesreću donosi obuća jer ona upija najviše negativne energije.

NAKIT – nakit je pun energije osobe kojoj pripada. Stoga ga ne treba pozajmljivati. Stavljajući naušnice ili prstenje druge osobe, sa njima dobijate i probleme te osobe. Stručnjaci za bioenergiju kažu da nakit može „zaraziti“ osobu bolestima onoga kome je nakit pripadao i mogu oduzeti sreću.

METLA – ako pozajmite metlu komšiji budite sigurni da će doći do novčanog gubitka u vašem domu. Čak rizikujete da dobijete i otkaz. Ni u kom slučaju metlu ne smete da date nekome da je koristi pa vrati. Ako je date, neka to bude za stalno.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.