Doživeo 104 godine i ovo je njegov recept za dugovečnost: Ovo povrće jedite svaki dan, nema bolje hrane na svetu

Želite dug i zdrav život? Čovek koji je doživeo 104 godine otkriva – jedite ovo povrće svakodnevno, to je najzdravija hrana na svetu.

Doživeo 104 godine uz ovo povrće! Saznajte koju hranu stogodišnjak preporučuje za dug život.

Andrej Voron nije bio lekar, ali je o telu i duši znao više od bilo kog stručnjaka. Ovaj mudrac sa Karpata proživeo je 104 godine u punoj snazi, bez bolnica i lekova, ostavljajući iza sebe beleške koje su više od običnog saveta – one su recept za život bez bolesti.

Njegovo iskustvo nam govori da se tajna dugovečnosti ne krije u skupim preparatima, već u korenima zemlje i miru u glavi. Ako želite da dočekate stotu, ovo su njegovi zakoni kojih se pridržavao do poslednjeg daha.

Hrana koja čuva telo

Andrej je verovao da je čovek ono što jede, a za njega je priroda bila jedina prava apoteka.

Cvekla je svetinja: Na vašem stolu prvo mesto mora zauzeti cvekla. Voron je tvrdio da na zemlji nema bolje hrane za ljudsku krv. Ona je „sunčana hrana“ koja obnavlja sve što je u telu istrošeno.

Bobičasto voće su „oči zemlje“: Kada dođe sezona bobičastog voća, nemojte ga preskakati. Andrej je govorio da možete sebi uskratiti bilo šta, ali šolju bobica svaki dan – nikako. One daju telu snagu koju nijedna druga namirnica ne može da zameni.

Šargarepa kao lek za umor: Čim osetite da vas snaga izdaje i da vas sve nervira, jedite puno šargarepe. Ona vraća životnu energiju u rekordnom roku.

Izbegavajte meso: On je čvrsto verovao da mi nismo predatori. Meso u sebi nosi tuđi bol, a onaj ko želi lakoću u kostima i srce mladića, hranu traži u pasulju, bundevi, orasima i jabukama.

Šaka hrane je dosta: Najbolje je jesti malo, ali više puta. Pijte vodu pre jela, a nikada odmah nakon obroka, jer tako čuvate svoje krvne sudove od taloženja masnoća.

Post kao eliksir mladosti

Ništa ne podmlađuje telo kao post. Andrej je svake nedelje, od četvrtka uveče do petka uveče, pio samo čistu vodu.

„Sa svakim postom postajem mlađi za koju godinu. Kosti postaju lake poput ptica, a srce radosno kao u mladića.“

Snaga duha i prirode

Za Andreja, zdravlje tela bilo je nemoguće bez mira u duši. Njegovi saveti su prosti, ali pogađaju pravo u metu:

Neka vam postane navika da stojite bosi na zemlji. Dajte telu zemlju pre nego što ga ona sama pozove.

Kad god vam je teško, idite pored vode. Ona nosi umor i bistri misli. Pijte je čistu, ne čekajte da osetite žeđ – voda je najvažniji lek.

Andrej nikada nije ležao nedeljom niti bio u odmaralištu. Verovao je da se živci najbolje odmaraju dok ruke rade.

Da li je tajna zaista tako jednostavna?

Andrej Voron nam je ostavio poruku koju je lako razumeti, ali teško slediti u današnjem ludilu: ne komplikujte život da biste bili srećni. Sreća i zdravlje su u šetnji kroz šumu, u šolji vode, u oproštaju onima koji su vas povredili i u tanjiru punom cvekle i jabuka.

Njegova tajna zahteva samo jedno – da živite čistim srcem i budete dobri prema sebi i svetu oko vas. On je doživeo 104 godine dokazujući da priroda nikada ne izdaje onoga ko je sluša.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com