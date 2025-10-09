Dramatično upozorenje: Stiže najhladnija zima u proteklih 20 godina, biće i minus 25 stepeni

Direktor Gasproma Aleksej Miler upozorio je da se Evropa i Rusija suočavaju sa najhladnijom zimom u proteklih 20 godina, i da će temperatura biti oko 25 stepeni Celzijusa.

Miler je na Sanktpeterburškom međunarodnom gasnom forumu rekao da dugoročne vremenske prognoze ukazuju na skori dolazak abnormalno hladne zime u Evropu i Rusiju, navodeći da se takve zime javljaju otprilike jednom u 20 godina.

„U konkretnim brojkama, to bi značilo temperaturu od oko minus 25 stepeni Celzijusa“, ​​dodao je Miler.

On je istakao da je snabdevanje Evrope gasom ove godine pogoršano u odnosu na prethodnu, ističući da je isporuka ovog energenta iz Rusije prijateljska ruka za evropske partnere.

Prognoze meteoroloških stručnjaka

Ipak, Miler nije usamljen u ovoj prognozi. Naime, i meteorolozi upozoravaju da bi predstojeća zima zaista mogla biti najhladnija u poslednjih 20 godina. Prema prognozama, očekuju se ekstremno niske temperature u pojedinim delovima Evrope i regiona.

Stručnjaci navode da su za ovakve prognoze odgovorni klimatski obrasci i poremećaji u cirkulaciji vazduha, posebno u severnoj hemisferi. Hladni arktički talasi mogli bi da se spuste dublje ka jugu nego što je uobičajeno, donoseći dugotrajnije i intenzivnije hladne periode.

Očekuje se da će decembar i januar biti posebno oštri, sa čestim snežnim padavinama i ledenim danima. Meteorolozi savetuju građanima da se na vreme pripreme – od adekvatne zimske opreme i grejanja, do planiranja putovanja i snabdevanja.

