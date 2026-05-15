Stari Srbi su verovali da ovo drvo donosi bedu: Ako ga imate u dvorištu, sami terate novac od sebe

Saznajte koje drvo donosi nesreću i zašto ga stari Srbi nikada nisu sadili blizu kuće ako žele novac i mir. Rešite se bede odmah.

Sigurno ste primetili da nekim porodicama sve ide od ruke, dok drugi stalno krpe kraj s krajem, a razlog može biti baš drvo koje donosi nesreću ispred vašeg praga.

Naši stari su duboko poštovali prirodu i znali su da određene biljke crpe životnu energiju i blokiraju priliv novca u kuću.

Ako želite mir i blagostanje, vreme je da pogledate svoje dvorište i proverite da li gajite „baksuzno“ rastinje.

Orah crpi energiju i tera novac iz kuće

Veruje se da je orah drvo koje ne treba saditi blizu temelja jer njegovo korenje bukvalno „jede“ kuću, ali i sreću ukućana.

Stara narodna verovanja kažu da orah širi hladnu energiju i da pod njim ništa ne uspeva, pa tako ni vaš kućni budžet.

Mnogi domaćini su primetili da se nakon seče starog oraha u dvorištu situacija sa finansijama naglo popravila.

Bagrem je drvo koje donosi nesreću i nemir

Iako prelepo miriše, bagrem se u srpskoj tradiciji smatra „nerodnim“ drvetom koje privlači bedu i stagnaciju.

Njegovo trnje simbolizuje prepreke i stalne troškove koji vam ne daju da uštedite ni dinar.

Stari zapisi kažu da bagrem nikada ne treba da pravi senku na prozore jer tako „zaključava“ napredak porodice.

Koje drvo treba posaditi za sreću i pare?

Ako želite da prizovete bogatstvo, najbolje je da zasadite dren ili lesku, jer su oni simboli zdravlja i čvrstine.

Hrast je oduvek bio sveto drvo koje štiti dom, dok se veruje da ruža u blizini ulaza direktno privlači pozitivnu energiju.

Zamenom lošeg drveća onim blagorodnim, vi zapravo čistite put za nove poslovne prilike.

SAVET: Ako ne možete da posečete drvo, oko njegovog stabla posadite crveni cvet, jer crvena boja po narodnom verovanju „neutrališe“ loš uticaj i vraća balans u dvorište.

Zašto ne valja imati brezu pored same kuće?

Breza je prelepa, ali njena nežnost može biti varka jer se veruje da ona privlači tugu i melanholiju u porodicu.

Narod kaže da breza na samom ulazu čini ukućane podložnim bolestima, što automatski dovodi do prosipanja novca na lekove.

Najbolje je da ona bude negde dalje, na kraju imanja, gde će krasiti prostor bez uticaja na samu kuću.

Da li tužna vrba zaista donosi suze i dugove?

Sam naziv ovog drveta govori dovoljno – tužna vrba simbolizuje žalost i gubitak koji niko ne želi u svom domu.

Stari Srbi su izbegavali da je sade blizu mesta gde se sedi, jer su verovali da ona „plače“ nad sudbinom stanara.

Umesto nje, birajte drveće koje raste uspravno i snažno, jer takva energija treba i vašem novčaniku.

