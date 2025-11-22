Drvo koje svako dvorište treba da ima: Veruje se da je simbol zdravlja, života i dugovečnosti

Naši preci su ga čuvali kao tajnu! Posadite drvo drena i unesite simbol zdravlja, života i dugovečnosti u svoje dvorište!

Zaboravljeno predanje! Naši stari znali su tajnu: posadite ovo drvo jer donosi zdravlje, život i dugovečnost celoj porodici.

Naši stari verovali su u moć biljaka i duboko poštovali predanja iz daleke prošlosti koja su nasledili o njima. Iako su mnoga verovanja zaboravljena, ona o biljkama koje nam donose sreću i zdravlje ostaju!

Prema tradiciji, postoji jedno drvo koje je iznad svih: dren, jer je on jedini pravi simbol zdravlja, života i dugovečnosti i svako dvorište ga treba imati. Preuredite vaše dvorište i posadite biljke koje su poštovali naši preci.

Dren – Neuništivi čuvar

Dren je naša najvažnija biljka, ne samo zbog lekovitosti ploda, već zbog snažne simbolike. Dren prvi cveta u proleće, a zrele plodove daje u jesen. Njime se kite kuće za veliki srpski praznik, Đurđevdan. Za Bogojavljenje se deci daje da pojedu drenov cvet da bi bili otporna na bolesti. Dren je, zbog svoje žilavosti i dugog veka, neprikosnoven simbol zdravlja, života i dugovečnosti.

Hrast Lužnjak

Često se navodi da je najlepši ukras za dvorište hrast lužnjak, jer je njegova krošnja lepo razgranata i pravi „debeo“ hlad. Hrast je i simbol snage i stabilnosti. Takođe, hrastu lužnjaku prija i blizina vode.

Lipa: Sveto drvo Slovena

Lipa je za Slovene bila sveto drvo, jer su njeni cvetovi lekoviti. Ovo drvo pčelama daje dobru pašu, a medovina je bila glavni izvor slasti za Slovene. Lipov ugalj prečišćava vodu. Međutim, lipa se sadi sa strane, blizu, ali ne i iznad garniture za sedenje, zbog verovanja i praktičnih razloga (pčele, opadanje cvetova).

Vrba i njeno značenje

Vrba je u vreme kada su kažnjavana deca nazivana „Mirko“, a vrbovim grančicama se na Mladence, Lazarevu subotu i Cveti, udaraju deca rečima „rasti kao vrba“. Za koru vrbe važi da je lekovita za prehladu.

Ostale značajne biljke

Glog je žilav, a listopadni žbun može da bude beo, crn ili crven. Bobice gloga se beru kada sazru i od njih se prave džemovi, čaj, sok… Glog je idealan da se oblikuje i kao živa ograda, a prilikom sadnje treba dodati kreč u sadnu rupu.

Jabuka je omiljeno voće i ne jede se pre Petrovdana. Srbi su oduvek kalemili jabuke, a ko to nije radio, nije smeo da ih seče. Domaća sorta petrovača ima bujno okruglo stablo i plod sazreva u julu.

Šljiva se gajila još u staroj postojbini i od tada je sačuvana najkvalitetnija sorta za sušenje, požegača. Pokožica sadrži najkvalitetnija etarska ulja.

Oživite tradiciju

Iako moderna arhitektura ima svoja pravila, ne zaboravite na mudrost naših predaka. Posaditi dren i ostalo blagotvorno drveće nije samo estetski izbor, već i prenošenje dubokog verovanja da uz njega u dvorište stiže i najveći simbol zdravlja, života i dugovečnosti. Neka vaše dvorište bude čuvar tradicije!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com