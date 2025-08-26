Duško Radović imao je sjajnu poruku za sve one što kukaju na život – setite se kad vam je teško

Nema osobe koja bar jednom nije zakukala kako joj je život težak, kako nema volje, želje za življenjem, kako uvek ima nešto što nam u životu fali.

Kao i mnogo puta do sada, aforizmi Duška Radovića nas pokreću da se duboko zamislimo nad svojim rečima i postupcima i da život sagledamo iz jednog drugačijeg ugla, prenosi direktno.rs.

Ovo je prava poruka za sve one koji često kukaju nad svojim životom i svojom sudbinom!

“Malo je života bez šavova i zakrpa…

Ne može! Čovek je proklet! On bi hteo i dugo da živi i da mu bude lepo.

E, a to je malo teže. Ne može! Može dugo, ali iz parčića.

Pogledajte, svako od nas nosi neku zakrpu…

Svakome se primeti gde je šav – nekome na licu, nekome u očima,

nekome u glasu! Svi smo mi krpljeni i sastavljani – iz mnogo delova.

Mi više volimo život, nego život nas. U tome je stvar!

E, a ako ga tako volimo, onda nije red da ga ogovaramo i da mu nalazimo mane.“

Kada vam je teško i za sve nedaće okrivite ovaj jedan život koji imate, setite se ove poruke, biće vam lakše.

