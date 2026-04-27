Duže i srećnije žive italijanske bake, ovih 6 navika kriju tajnu njihove dugovečnosti

Koja je tajna dugovečnosti ljudi u italiji? Italijanske bake žive duže i srećnije baš zbog toga što su ustalile ovih 6 navika.

Stalno smo u potrazi za dugovečnošću i boljim kvalitetom života. A jednostavne, svakodnevne navike koje ne uključuju skupe tretmane ili rigorozne režime privlače sve više pažnje. Italijanske bake žive duže i srećnije: Njihovih najčešćih šest navika kriju svoju tajnu dugovečnosti.

Takav pristup: sporiji tempo, više kretanja i naglasak na odnosima, sada se na društvenim mrežama naziva normalnim. Iako zvuči kao prolazni trend, iza njega stoje veoma specifične, dugoročno održive navike.

Inače, Italija je među vodećim zemljama po životnom veku, a broj stogodišnjaka stalno raste. Životi italijanskih baka su stoga pravi uzor i inspiracija i zaista se može mnogo toga naučiti od njih.

Pa da vidimo koja je njihova tajna zbog koje žive duže i srećnije?

Prihvatanje starenja

U italijanskoj kulturi starenje nije skriveno. Starije žene ne pokušavaju da izgledaju mlađe po svaku cenu: nose šta žele, idu na plažu bez oklevanja i ne odustaju od sopstvenog stila. Takav stav nije samo estetski važan, već i psihološki. Istraživanja pokazuju da pozitivan pogled na starenje može uticati na sporiji biološki proces starenja i bolje opšte zdravlje.

Aktivna uloga u porodici i zajednici

Bake u Italiji često igraju ključnu ulogu u svakodnevnom životu porodice, posebno kada je u pitanju briga o unucima. Pored emocionalne vrednosti, takvo učešće je povezano i sa boljom kognitivnom funkcijom u starosti.

Ali i van porodice, pokazalo se da pomaganje drugima, bilo kroz volontiranje ili svakodnevne poslove, takođe doprinosi dužem i ispunjenijem životu.

Kretanje kao način života

Hodanje je sastavni deo svakodnevnog života. Gradovi i sela su prilagođeni pešacima, a mnogi stariji ljudi se i dalje oslanjaju na sopstvena stopala kao primarno prevozno sredstvo. Redovno hodanje, čak i u kratkim intervalima, povezano je sa smanjenim rizikom od prerane smrti i boljim zdravljem uopšte.

Sporiji tempo i prisustvo u trenutku

U italijanskim kafićima često možete videti starije žene kako jednostavno uživaju u kafi, bez telefona ili žurbe. Ovaj „dolce far niente“ odražava širi kulturni pristup životu. Manje obavljanja više zadataka istovremeno, više fokusa na trenutak. Upravo ta vrsta svesti smanjuje stres i doprinosi mentalnoj otpornosti.

Sezonska i jednostavna ishrana

Naglasak je na svežim, sezonskim sastojcima, pripremljenim na jednostavan način. Mediteranska ishrana, bogata maslinovim uljem, povrćem, voćem i integralnim žitaricama, odavno se povezuje sa dugovečnošću i manjim rizikom od hroničnih bolesti.

Ključ nije u ograničenjima, već u kvalitetu i kontinuitetu.

Društvena povezanost

Snažan osećaj zajedništva je još jedna važna komponenta. Redovan kontakt sa porodicom, komšijama i prijateljima pomaže u održavanju mentalnog zdravlja i smanjuje rizik od usamljenosti i depresije. Pokazalo se da je osećaj svrhe i pripadnosti ključan za dobro starenje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com