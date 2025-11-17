Dužina prstiju otkriva koliko dugo ćete živeti: Uporedite ova dva prsta i saznajte istinu

Dužina prstiju može da otkrije dosta o vašem karakteru, bolestima… Uporedite dužinu kažiprsta i domalog prsta otkrićete istinu o sebi.

Znate li da dužina prstiju može otkriti svašta o vašem karakteru, ali i sklonosti bolestima? Ako uporedite, na primer, dužinu kažiprsta i domalog prsta otkrićete i koliko dugo ćete živeti.

Uporedite dužinu kažiprsta i domalog prsta i otkrijte podudara li se s nekim od vaših karakteristika.

Duži prstenjak

Kažu da su ljudi kojima je prstenjak duži od kažiprsta – vrlo lepi. Oni zrače šarmom koji drugi ljudi smatraju neodoljivim.

Odlučni su i preduzetni, čak agresivni i za njih ne predstavlja problem ući u rizik.

Njihove profesije su uglavnom: vojnik, inženjer, matematičar, a vrlo su uspešni u rešavanju ukrštenica i šahu.

Naučnici su otkrili da ljudi s dužim prstenjakom od kažiprsta zarađuju i više novca.

Osobe s dužim prstenjakom imaju predispozicije za bavljenje sportom.

Oni koji imaju duži prstenjak imaju dva puta veće šanse da obole od osteoartritisa kolena otkriva istraživanje sa Univerziteta Nottingham koje je sprovedeno na 2.000 ljudi s takvim oboljenjem.

Osobe s dužim domalim prstom takođe su sklonije osteoartritisu koljena i prstiju. Isto istraživanje u Americi potvrdilo je tezu.

Duži prstenjak znači da imate više šanse da obolite od anoreksije, ali manji rizik od razvoja bulimije.

Profesor Menig kaže da osobe obolele od anoreksije imaju izrazito dugačak prstenjak.

Ljudi s dužim prstenjakom češće obolevaju od prehlada nego oni s dužim kažiprstom. Ovo je pokazao mali uzorak na 200 studenata Univerziteta Liverpul.

Dobra vest je da su osobe s dužim prstenjakom manje sklone porocima poput pušenja, prenosi Novi.ba.

Duži kažiprst

Ljudi s kraćim prstenjakom od kažiprsta imaju veliko samopouzdanje, ponekad znaju da budu i arogantni. Uživaju u samoći i ne vole da ih neko uznemirava u slobodno vreme.

Nisu tip osobe koji će napraviti prvi korak kada je u pitanju odnos, ali uvek prihvate i cene pažnju koju dobijaju.

Žene u dobi od 35 do 75 koje su obolele od raka dojke uglavnom su imale duži kažiprst od domalog prsta, kaže profesor Menning koji je proučavao 200 osoba.

Ovo je verovatno zbog velike izloženosti hormonu estrogenu koji se povezuje s određenim tipom raka dojke.

Jedna studija pokazala je takođe povezanost između dužine kažiprsta i raka grlića maternice.

Muškarci s dužim kažiprstom u opasnosti su od srčanog udara, i to pre 50. godine.

‘Što je duži kažiprst kod muškarca, sigurniji je od ranog srčanog udara’, kaže profesor Mening.

Visoke temperature, astma, alergije – ove bolesti i stanja uobičajeniji su kod ljudi s dužim kažiprstom.

To je verovatno zbog velike izloženosti organizma hormonu estrogenu, zbog kojeg te osobe imaju jači imunološku sistem.

Samim tim burnije reaguju na određene namirnice ili druge alergene te tako razvijaju alergije.

Dobra vest je da osobe s dužim kažiprstom imaju manje šanse da obole od raka prostate.

Ista dužina

Osobe kojima je dužina domalog i kažiprsta ista su miroljubivi i osećaju se neprijatno kad se nađu u sukobu.

Dobro su organizovani i pokušaće da budu u dobrim odnosima sa svima.

Odlikuje ih velika vernost u vezama, puni su nežnosti i brige prema svojim partnerima.

Što se tiče bolesti, nema posebnih istraživanja i upozorenja.

