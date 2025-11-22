Eliksir mladosti, ali i moćan simbol mudrosti: Ova sveta biljka snažno ublažava bolove

Od davnina je bila poznata kao eliksir mladosti posvećen boginji Afroditi. Navodno je štitila i od najveće pošasti – kuge

„Ros maris“ ili „morska rosa“, eliksir mladosti kako su je nazivali stari Grci i Rimljani, od davnina je bila poznata kao lekovita biljka i posvećena je boginji Afroditi. Kod nas je poznat kao – ruzmarin.

Za vreme kuge ljudi su sa sobom nosili grančice ruzmarina kako bi se zaštitili od zaraze, piše 24sata.hr.

U srednjovekovnim knjigama, zbog gorkih materija koje sadrži, preporučuje se kod problema sa varenjem. Ruzmarin je takođe bio poznat po svom okrepljujućem dejstvu na protok krvi. U vreme kuge, ljudi bi nosili grančice ruzmarina sa sobom da bi se zaštitili od infekcije.

Preporučuje se posle teških bolesti i za jačanje srca u starosti, najčešće u obliku vina od ruzmarina. Ruzmarin je bio glavni sastojak mađarske votke, leka koji je u 14. veku pila mađarska kraljica Izabela. Imala je 72 godine i bolovala je od gihta, ali se posle godinu dana uzimanja tog leka oporavila i povratila lepotu do te mere da ju je poljski kralj zaprosio.

Usporava starenje

Nedavna istraživanja su pokazala da je ruzmarin moćan antioksidans koji usporava proces starenja. On sadrži flavonoide koji podstiču cirkulaciju, jačaju kapilare i poboljšavaju protok krvi u venama, što objašnjava tradicionalnu upotrebu ruzmarina za poboljšanje pamćenja i koncentracije, zatim protiv glavobolje, i za podsticanje rasta kose. Ruzmarin deluje smirujuće na varenje, pa se propisuje kod crevnih smetnji, kao što su loše varenje, grčevi u stomaku i zatvor.

Istraživanja su pokazala da ekstrakt ruzmarina povećava lučenje žuči, koja je važna za varenje masti. Druga studija je pokazala da je ova biljka diuretik i da oslobađa jetru od toksičnih materija. Ruzmarin je efikasan antiinflamatorni agens. Ima antibakterijski efekat i blagotvorno deluje na iskašljavanje, pa se može koristiti u lečenju infekcija bronhija, uha, nosa i grla.

Efikasan kao tonik za opšti umor

Za spoljnu upotrebu, ulje ruzmarina se razblaži neutralnim uljem, kao što je suncokretovo, pa se koristi za trljanje protiv bolova u mišićima, išijasa i reumatskih tegoba. Ako u vodu za kupanje dodate čaj od ruzmarina, pomaže u ublažavanju reume.

Ekstrakt ruzmarina stimuliše cirkulaciju na koži glave, pa se nanosi na kožu glave kao sredstvo za sprečavanje prevremene ćelavosti. Takođe je efikasan u lečenju peruti.

