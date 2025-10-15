Evo kada po pishologiji počinje starost

Otkrijte tačnu godinu života kada zapravo počinje starost!

Odgovor struke i običnih ljudi je krajnje zanimljiv za poređenje

Stari ljudi i stručnjaci imaju različita mišljenja o tačnom trenutku kada počinje starost, ali jedno je sigurno—starost je sve više povezana sa načinom razmišljanja, a ne samo sa brojem svećica na torti. Nedavno istraživanje koje je sprovelo Američko udruženje psihologa pokazuje da su današnje generacije sklone da starost vide kao nešto što počinje mnogo kasnije nego što su to mislile prethodne generacije.

Zanimljiva anketa i istraživanje

Analizirani su podaci iz ankete koja je obuhvatila čak 14.056 učesnika iz Nemačke, a rezultati su prilično zanimljivi. Ljudi koji su rođeni u poslednjim decenijama prošlog veka skloni su da početak starosti vide kao nešto što dolazi kasnije, u poređenju sa onima rođenim u prvim decenijama 20. veka.

Studija, objavljena u časopisu „Psychology and Aging,“ pratila je ljude rođene između 1911. i 1974. godine. Učesnici su odgovarali na anketu osam puta nakon što su navršili 25 godina, a njihovi odgovori su se menjali kako su starili. Kada su ljudi rođeni 1911. godine napunili 65, smatrali su da starost počinje sa 71. godinom. Nasuprot tome, generacija rođena 1956. godine verovala je da starost počinje tek sa 74 godine.

Zanimljivo pomeranje „linije“

Još zanimljivije, istraživanje pokazuje da kako ljudi stare, granica starosti se sve više pomera. Prosečan šezdesetčetvorogodišnjak smatrao je da starost počinje u 74. godini, ali kada bi dosegao tu dob, granica bi se pomerila na 76 godina. Sve u svemu, percepcija početka starosti raste za otprilike jednu godinu svakih četiri do pet godina stvarnog starenja.

Podaci se razlikuju i za žene

Takođe, žene su sklone da starost dožive kao nešto što počinje dve godine kasnije u poređenju s muškarcima, a ta razlika postaje sve izraženija s godinama. Ljudi koji se osećaju usamljeno ili su lošijeg zdravlja skloni su da početak starosti dožive ranije nego oni koji su zdraviji i socijalno aktivniji.

Kao što ističe Markos Vetštajn, naučnik sa Univerziteta u Berlinu i autor ove studije, „Sa produženim životnim vekom i poboljšanim zdravljem, starost se sve više doživljava kao stanje koje dolazi kasnije. Možda ljudi jednostavno ne žele da se poistovete sa starošću, pa tu granicu guraju sve dalje.“

Dakle, izgleda da je percepcija starosti zaista u glavi, a ne samo u godinama.

