Evo kako utiče na vaše telo ako ustajete dok je napolju još mrak – šokiraćete se

Ustajete kada je napolju još mrak? Evo kakav efekat sve to ima na vaše telo.

Evo kako utiče sa vaše telo ako ustajete dok je napolju još mrak – šokiraćete se.

Mnogi se muče da se ujutru izvuku iz toplog kreveta i krenu na posao dok napolju još nije svanulo. Međutim, ovo rano buđenje može da ostavi posledice na zdravlje.

Stručnjaci objašnjavaju da odlazak iz kreveta pre izlaska sunca snažno narušava prirodne biološke ritmove. Svetlost je glavni „pokretač“ našeg cirkadijalnog ritma — unutrašnjeg sata koji govori telu kada je vreme za budnost, a kada za spavanje. Ako se probudimo dok je napolju mrak, mozak ne dobija taj ključni jutarnji signal, kaže doktorka Suzan Vajli za Metro, prenosi klix.ba.

Bez svetlosnog podsticaja nema ni prirodnog povećanja kortizola — hormona koji nas razbuđuje, dok se nivo melatonina, koji bi trebalo da opadne ujutru, zadržava duže. Rezultat? Osećaj težine u glavi, usporene misli i problema sa fokusom.

Jutarnja svetlost utiče i na serotonin — hormon koji nas tokom dana drži raspoloženijim, ali se uveče pretvara u melatonin i pomaže uspavljivanje. Kada se stalno ustaje u mraku, ljudi postaju neraspoloženi, razdražljivi i bez volje.

Zato je sezonski afektivni poremećaj (SAD) češći tokom zimskih meseci, kada je dan kraći. Čak i oni koji nemaju ovaj poremećaj mogu osećati pad energije i koncentracije.

Buđenje iz dubokog sna dok je napolju još noć dodatno narušava kvalitet sna i remeti hormonsku ravnotežu. Melatonin se inače postepeno smanjuje ujutru da bi nas probudio, ali duži period mraka zbunjuje telo i dovodi do isprekidanog sna.

Loš san se povezuje sa većim rizikom od visokog pritiska, dijabetesa tipa 2 i gojaznosti, jer direktno utiče na metabolizam. Osim toga, određene imunološke ćelije deluju prema dnevnom ritmu, pa kada je on poremećen — slabi i odbrambena sposobnost organizma.

Ustajanje pre zore, dakle, ne utiče samo na raspoloženje, već i na metabolizam, imunitet i celokupno zdravlje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com