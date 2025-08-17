Evo koje muško ime je proglašeno najlepšim na svetu: Da li vam se dopada?

Izbor imena za dete često traje nedeljama, jer roditelji žele da ono nosi posebnu simboliku i lepo zvuči. Lingvisti tvrde da harmonija glasova i fonetska struktura igraju ključnu ulogu u tome kako percipiramo lepotu imena.

Bodo Vinter, lingvista sa Univerziteta u Birminghamu, u saradnji sa brendom My 1st Years, analizirao je stotine imena prema fonetskoj fluidnosti i emocionalnom utisku. Iako se u različitim zemljama lista najlepših imena razlikuje, u Velikoj Britaniji je ubedljivo najlepši izbor bilo ime Zejn, delom zahvaljujući popularnosti pevača Zejna Malika. U Sjedinjenim Američkim Državama prva pozicija pripala je imenu Metju, koje u hebrejskom znači „dar od Boga“.

Top 10 muških imena i njihova značenja

Zejn – arapskog porekla, znači „lepota“, „milost“ Džesi– hebrejskog porekla, znači „dar od Boga“ Čarli – skraćena verzija imena Charles, znači „slobodan čovek“ Lui – od francuskog Louis, znači „čuveni ratnik“ Vilijam – germanskog porekla, znači „odlučni zaštitnik“ Fredi– od Frederick, znači „mirni vladar“ Džordž– grčkog porekla, znači „zemljoradnik“ Ali – arapskog porekla, znači „uzvišen“, „plemenit“ Danijel – hebrejskog porekla, znači „Bog je moj sudija“ Rajli – engleskog i irskog porekla, znači „hrabar“

Kako kultura oblikuje lepotu imena

Percepcija lepih imena varira u zavisnosti od jezika, akcenta i ličnih iskustava. Imena koja su zvučna i melodična u jednoj kulturi mogu zvučati manje atraktivno u drugoj. Pored fonetske harmonije, popularnost određenih ličnosti, poput Zejn Malika, može pojačati privlačnost imena širom sveta.

Izbor imena pratite svojim osećajem za zvuk i značenje, jer će ono biti pratilac vašeg deteta kroz ceo život, odražavajući vrednosti i tradicije koje želite da mu prenesete.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com