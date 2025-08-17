Evo koje muško ime je proglašeno najlepšim na svetu: Da li vam se dopada?

Izbor imena za dete često traje nedeljama, jer roditelji žele da ono nosi posebnu simboliku i lepo zvuči. Lingvisti tvrde da harmonija glasova i fonetska struktura igraju ključnu ulogu u tome kako percipiramo lepotu imena.
Bodo Vinter, lingvista sa Univerziteta u Birminghamu, u saradnji sa brendom My 1st Years, analizirao je stotine imena prema fonetskoj fluidnosti i emocionalnom utisku. Iako se u različitim zemljama lista najlepših imena razlikuje, u Velikoj Britaniji je ubedljivo najlepši izbor bilo ime Zejn, delom zahvaljujući popularnosti pevača Zejna Malika. U Sjedinjenim Američkim Državama prva pozicija pripala je imenu Metju, koje u hebrejskom znači „dar od Boga“.
Top 10 muških imena i njihova značenja
- Zejn – arapskog porekla, znači „lepota“, „milost“
- Džesi– hebrejskog porekla, znači „dar od Boga“
- Čarli – skraćena verzija imena Charles, znači „slobodan čovek“
- Lui – od francuskog Louis, znači „čuveni ratnik“
- Vilijam – germanskog porekla, znači „odlučni zaštitnik“
- Fredi– od Frederick, znači „mirni vladar“
- Džordž– grčkog porekla, znači „zemljoradnik“
- Ali – arapskog porekla, znači „uzvišen“, „plemenit“
- Danijel – hebrejskog porekla, znači „Bog je moj sudija“
- Rajli – engleskog i irskog porekla, znači „hrabar“
Kako kultura oblikuje lepotu imena
Percepcija lepih imena varira u zavisnosti od jezika, akcenta i ličnih iskustava. Imena koja su zvučna i melodična u jednoj kulturi mogu zvučati manje atraktivno u drugoj. Pored fonetske harmonije, popularnost određenih ličnosti, poput Zejn Malika, može pojačati privlačnost imena širom sveta.
Izbor imena pratite svojim osećajem za zvuk i značenje, jer će ono biti pratilac vašeg deteta kroz ceo život, odražavajući vrednosti i tradicije koje želite da mu prenesete.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com