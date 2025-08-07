Evo šta se dešava vašem telu kada na prazan želudac popijete čašu vode

Rezultati će vas iznenaditi i možda promeniti vaše jutarnje navike!

Mnogi ne znaju da jednostavna navika, kao što je ispijanje čase vode na prazan stomak, može imati snažan uticaj na celokupno zdravlje.Ovaj ritual je popularan i u Japanu gde je deo tradicionalnih zdravstvenih saveta, a poslednja istraživanja pokazuju da telo na ovaj potez reaguje na više nivoa.

Prema dr Jeleni Marković, nutricionistkinji iz Beograda, „hidratacija odmah nakon buđenja stimuliše rad unutrašnjih organa, posebno bubrega i creva, i pomaže u eliminaciji toksina.“

Kako voda pomaže telu?

Nakon noći provedene bez unosa tečnosti, telo je blago dehidrirano, a to može uticati na nivo energije i koncentraciju. Kada popijete vodu pre doručka, pomažete telu da se oslobodi štetnih materija, poboljšate probavu i ubrzate metabolizam.

Osim toga, voda podstiče lučenje žuči i olakšava rad creva – odličan savet za sve koji se bore sa zatvorom. Zdrava jetra je ključ za detoksikaciju, a unos vode ujutru je njen prirodni podsticaj.

Za koga je ova navika posebno korisna?

Ako imate problema sa probavom, visokim pritiskom ili želite da ojačate imuni sistem, čaša vode na prazan stomak može biti od velike pomoći. Naravno, osobe sa određenim zdravstvenim stanjima trebalo bi da se konsultuju sa lekarom, posebno ako imaju problema sa bubrezima ili srcem.

Praktični saveti

Popijte 200 do 300 ml mlake vode odmah po buđenju, pre bilo kakvog obroka ili pranja zuba.

Za dodatni efekat dodajte krišku limuna ili malo meda, što podstiče rad jetre i imuni sistem.

Izbegavajte hladnu vodu jer može poremetiti varenje.

Probajte ovu jednostavnu, ali moćnu naviku i podelite nam u komentarima kako se osećate nakon nedelju dana! Da li i vi pijete vodu odmah nakon buđenja?

