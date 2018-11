Evo zašto je zdravstveno stanje legendarnog Šumahera već pet godina stroga tajna

Sabine Kem otkrila je razloge zašto porodica drži pod velom tajne zdravstveno stanje Mihaela Šumahera, sedmostrukog svetskog prvaka Formule 1.

Kem je inače menadžerka slavnog Nemca o čijem se zdravstvenom stanju zna jako malo još od nesreće koju je doživeo tokom skijanja u francuskim Alpama u decembru 2013. godine.

– Gledajući iz ove perspektive, mediji nikad nisu izveštavali o privatnom životu Michaela i Korine. Dok je, na primer, bio u Švajcarskoj, bilo je jasno da je on samo još jedna osoba. Jednom mi je u privatnom razgovoru Mihael rekao: ‘Od sledeće godine me više ne moraš zvati, nestajem iz javnog života’. Mislim da je to bio njegov tajni san, da to može da uradi jednoga dana. Zato sada želim da zaštitim njegove želje i ne dopustim da išta procuri u javnost – izjavila je Kemova, a prenosi The Mirror.

Engleski dnevnik tvrdi da je ovu izjavu menadžerka slavnog šampiona dala na sastanku s predstavnicima različitih medija još u martu 2016. godine, ali da je tek sada dospela u javnost.

Šumaher trenutno živi u švajcarskom gradiću Gland, a razni mediji nagađaju da porodica na njegove troškove lečenja nedeljn toroši oko 150.000 evra.