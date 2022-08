Evo zašto najinteligentiji ljudi najčešće pate od psihičkih poremećaja, nauka objasnila

Zašto najinteligentniji ljudi najviše pate od psihičkih poremećaja?

Naučna literatura potvrđuje vezu između nadarenosti kod dece i procenta oboljevanja od alergija i astme. Jedna studija pokazuje da čak 44% dece sa koeficijentom inteligencije preko 160 pati od alergija.

Na osnovu nekoliko različitih istraživanja naučnici zaključuju da veza između hiperinteligencije i povećane stope oboljevanja zaista postoji i da je veoma realna. Što je veća aktivnost mozga, to je i telo hiperaktivnije, što u krajnjoj liniji vodi preosetljivosti tela na i najbenignije spoljašnje nadražaje.

Preispitivanje i preterana briga koja prati pojačanu svesnost doprinosi tome da je telo u konstantnom beži-napadaj modu, što za sobom povlači odgovarajuće imune odgovore. U idealnim uslovima, imuni sistem sanira upale kada se jave u telu i zatim se vraća u neaktivno, mirno stanje.

Kod osoba sa visokim IQ-om, imuni sistem nikad ne odmara, jer njihovo telo nikada ne miruje, zbog toga što je njihov centralni nervni sistem konstantno prestimulisan. Tako se narušava prirodna ravnoteža u organizmu i dolazi do hronične aktivacije imunog sistema, što dalje vodi njegovom kvarenju.

Autori studije zaključuju da veoma važno nastaviti izučavanje ove veze između visoke inteligencije (naročito onih 2% ljudi sa najvišom inteligencijom) i oboljenja. Visok IQ može biti i dar i prokletstvo.

Važno je detaljno ispitati kako on postaje jedno, a kako drugo, od kojih faktora zavisi da li će nekome visoka inteligencija doneti dobrobit ili napraviti pakao od života.

Na kraju krajeva važno je priznati i prihvatiti da u svakom brilijantnom umu postoji ova mračna sila koja vreba negde iz potaje. Priznati to i sa naučnog aspekta, znati to, izučavati to, znači držati je na oku i preduzeti prvi korak u njenom zauzdavanju, oduzimanju njene moći i njenom savladavanju, prenosi Avaz.ba.

