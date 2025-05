Evo zašto nikada nemamo dovoljno novca: Odgovor ruskog psihologa šokirao mnoge

Novac je usko povezan sa našim psihološkim stanjem

Postoje ljudi koji, koliko god zaradili, nikada im neće biti dovoljno. Sa druge strane, neki ljudi stalno očajavaju zašto nemaju novac, a ništa ne preduzimaju da to promene. Poznati ruski psiholog Mihail Labkovski otkriva zašto je to tako, kao i koliko naše unutrašnje stanje utiče na aspekt finansija:

– Naš odnos prema novcu odražava ono što se dešava u nama. Ako osoba ima anksioznost, uvek će brinuti o finansijama. Čak i ako je milioner, pitanje prosperiteta će ga uvek uznemiravati. Znate, postoje ljudi koji se plaše da potroše, razmišljaju kada kupe nešto za šta misle da je „ekstra“, napuštaju radnju sa osećajem straha za sutra.

Takvi ljudi pate od anksioznosti i ne mogu se mirno rastati od novca, jer im se ceo život čini kao nešto strašno i opasno. Možda su imali disfunkcionalno detinjstvo i razumljivo se plaše siromaštva. I dešava se da je osoba odrasla u bogatoj porodici, ali se plaši da ne izgubi novac. Na taj način prenosimo strah i sopstvena iskustava u novčanik.

Postoji i suprotna slika: kada čovek impulsivno troši i troši, nikad ne organizuje budžet i ostaje skoro na nuli do plate. To je ista anksioznost. Ali ovaj put se osoba ne plaši nedostatka novca, već samog novca. Novac mu izaziva anksioznost sa kojom ne može da se nosi. I kao rezultat toga, on jednostavno pokušava da se oslobodi novca.

Normalan, zdrav odnos prema novcu treba uvek da bude racionalan i miran. Čovek treba da uživa u kupovini, vrši finansijske proračune potpuno neemocionalno, novac ne treba da mu izaziva živa osećanja – objasnio je Mihail Labkovski.

Da zaključimo, dobro se organizujete kada trošite novac, isplanirajte svoje finansije racionalno, ali ne dozvolite da vam finansijska situacija ugrozi samopouzdanje, učini da se osećate loše, da pokvari raspoloženje i donese nemir. Ispunjeni unutrašnjim mirom i hladnim umom baratajte svojim novcem.

