Farbaju li se jaja na Veliki četvrtak ili na Veliki petak? Evo šta je pravilno

Svake godine postavlja se isto pitanje. Kada se farbaju jaja za Uskrs da bi porodicu pratili napredak i sreća? Farbaju li se jaja na Veliki četvrtak ili na Veliki petak?

Evo šta kaže etnolog.

– Jaja se boje, zavisno od regiona, od Velikog četvrtka do Velike subote, ali najčešće na Veliki petak, rano ujutro – kaže Vesna Marjanović, etnolog i antropolog.

Veliki petak je nekako najznačajniji za narodnu praksu, mada se tokom svih sedam nedelja posta, a posebno poslednje, stradalne sedmice, narod priprema za taj najveći praznik, Uskrs.

– U poslednjoj nedelji, od Velikog četvrtka sve je posvećeno domaćinstvu, pripremi uskršnjih jaja, farbanju, mešenju kolača.

Farbaju li se jaja i u subotu? Ne možete pogrešiti ako farbate jaja i u subotu. U nekim krajevima naše zemlje jaja se farbaju u četvrtak ili u subotu, zbog toga što se veruje da na Veliki petak ne treba ništa da se radi i tada treba sve da miruje zbog žalosti za Isusom Hristom.

Međutim, novo vreme donelo je i novu praksu. Žene nisu više stalno u kući kao što su nekada bile, pa jaja farbaju i petkom – kaže Marjanovićeva.

Verovanja vezana za crveno jaje

U obrednoj praksi kod srpskog naroda jaje se u tradicionalnoj kulturi često koristilo da potpomogne rađanje novog života, da ga čuva i održi.

Uticaj crvenog jajeta na rađanje prenosio se i na sve što čoveka okružuje: na stoku, useve, prirodu. Koristili su ga i kod sejanja i oranja, kod prve muže – kaže etnolog.

Predstave o životvornoj moći jajeta s vremenom su dobile hrišćansko obeležje. Crkva je prihvatila bojenje jaja tek od 12 veka, kaže sagovornica. U našim krajevima pominju se takva jaja u 16. veku.

Smatra se kako su bojena jaja, posebno ona crvenom bojom, starijeg porekla od šaranih jaja. Prema arheološkim izvorima, pominju se i u zagrobnim kultovima kod starih evropskih naroda od 4. veka nove ere.