Niste stigli da ofarbate jaja na Veliki petak? Postoji jedno staro pravilo za subotu koje svaka domaćica mora da zna

Farbanje jaja na Veliku subotu: Pravilo koje spasava stvar

Život nam često namesti nepredviđene situacije, pa se desi da se planovi za Veliki petak izjalove.

Možda ste bili na poslu do kasno, možda su vas deca i obaveze preplavili, a možda jednostavno niste stigli da pripremite sve na vreme.

Iako se tradicionalno jaja farbaju u petak, nema mesta panici niti osećaju krivice jer farbanje jaja na Veliku subotu ima svoje duboko utemeljeno mesto u našoj tradiciji.

Mnoge žene se brinu da li je to „greh“ ili da li su zakasnile, ali stari običaji kažu potpuno suprotno.

Šta kaže crkva o radu na Veliku subotu

Velika subota je dan tišine i molitve, ali je ujedno i dan poslednjih priprema za najradosniji hrišćanski praznik.

Dok se Veliki petak smatra najtužnijim danom kada se ne radi ništa, subota dozvoljava određene kućne poslove kako bi dom spreman dočekao Vaskrs.

U narodu je poznato da su naše bake često ostavljale farbanje jaja baš za ovaj dan, naročito ako su želele da jaja budu što svežija.

Dakle, farbanje jaja na Veliku subotu nije nikakva greška, već logičan nastavak priprema za nedelju.

Starinsko pravilo za „zaboravne“ domaćice

Postoji jedno staro narodno pravilo koje se prenosi s kolena na koleno, a tiče se upravo onih koji ne stignu sve da završe u petak.

Običaj kaže da se subotom jaja farbaju rano ujutru, pre nego što sunce pređe polovinu neba.

Veruje se da je ovaj dan posvećen miru, pa se jaja farbaju bez buke, u tišini i sa lepim mislima.

Zanimljivo je da su u nekim krajevima Srbije jaja farbana isključivo subotom, jer se verovalo da tako duže ostaju zdrava i da se neće brzo pokvariti.

Kako da farbanje jaja na Veliku subotu uspe iz prve

Kada radite u poslednji čas, ključ je u dobroj organizaciji i proverenim metodama koje ne oduzimaju previše vremena.

Pre svega, jaja moraju biti sobne temperature kako ne bi popucala prilikom kuvanja, što je najčešći problem u žurbi.

Dodajte kašiku soli i malo sirćeta u vodu – so sprečava curenje belanceta ako ljuska naprsne, dok sirće pomaže da se boja bolje primi.

Ako nemate vremena za komplikovane tehnike, lukovina je uvek najsigurniji i najzdraviji izbor koji daje prelepu, duboku boju.

Simbolika bele boje i novog početka

Velika subota simbolizuje prelaz iz tuge u radost, pa se veruje da jaja ofarbana na ovaj dan donose posebnu energiju domu.

Dok u petak dominira crvena boja, subota dozvoljava i druge nijanse koje raduju najmlađe članove porodice.

Čak i ako ste u velikoj gužvi, odvojite barem jedno jaje koje ćete prvo ofarbati u crveno – to je vaše čuvarkuća.

Ono se čuva pored ikone do sledeće godine i veruje se da štiti ukućane od svake nevolje.

SAVET:

Ako želite da vam jaja imaju vrhunski sjaj bez mnogo truda, nakon što se potpuno ohlade, premažite ih krpicom natopljenom u domaću mast ili obično ulje. Ovaj trik ne samo da daje ogledalo-sjaj, već i zatvara pore na ljusci, pa jaja ostaju sveža danima duže na sobnoj temperaturi.

Brzi trikovi za dekoraciju u poslednji čas

Pošto nemate vremena za celodnevno stajanje pored šporeta, poslužite se prirodnim rešenjima koja se nalaze u svakoj kuhinji.

Osim lukovine, kurkuma daje prelepu žutu boju za samo 10 minuta kuvanja, dok zamrznute borovnice mogu stvoriti mistične ljubičaste nijanse.

Možete koristiti i obične gumice za tegle koje ćete obmotati oko jaja pre farbanja kako biste dobili moderne prugice.

Najvažnije je da u proces uključite decu ili ukućane, jer praznik čine ljudi, a ne savršeno dekorisana trpeza.

Da li smem da farbam jaja ako je post na vodi?

Da, farbanje jaja je deo pripreme za vaskršnju trpezu koja je mrsna, bez obzira na to što vi lično postite subotu na vodi.

Koje je najbolje vreme za farbanje jaja u subotu?

Preporuka je da to bude rano ujutru, odmah nakon buđenja, kako biste ostatak dana mogli da posvetite miru i odmoru.

Šta ako neko jaje pukne tokom kuvanja u subotu?

Narodno verovanje kaže da to nije nikakav loš znak, već jednostavno podsetnik da treba usporiti. Ta jaja možete iskoristiti za vaskršnju rusku salatu.

