Frojdov savet: Evo kako se nositi za glupim i zlobnim ljudima, jedna jedina reč će ih ućutkati

Sigmund Frojd, otac psihoanalize i jedan od najistaknutijih i najkontroverznijih naučnika 20. veka, imao je neobičan, ali intrigantan način procene karaktera ljudi. Prema Frojdu, karakter osobe se najjasnije manifestuje u njegovim reakcijama na spoljašnje uznemirujuće faktore.

Njegova poznata izjava „Nivo vaše ličnosti je određen veličinom problema koji vas može izbaciti iz koloseka“, i dalje predstavlja jednostavan, ali efikasan alat za razumevanje ljudi danas.

Ljudi su emotivna bića i često nas kritika, osuda ili uvreda može dovesti do očajavanja, nelagodnosti i srušiti samopouzdanje. Konstruktivnu kritiku od bliske osobe kojoj verujete treba prihvatiti, ali uvrede u komunikaciji mogu biti otrovne strelice. Osoba koja vas vređa ima samo jednu misiju, da vas povredi.

Sigmund Frojd, svakako je umeo da prepozna glupe ljude, ali mu ni sve njegovo znanje nije pomoglo da sam nađe sreću u braku. Ipak, njegov savet o tome kako postupati sa zavidnim i zlim ljudima vredi čuti.

Frojd je govorio: „Jaka ličnost nikada ne preuzima teret tuđih izjava.“

Kako se zapravo odupreti uvredama i lošem ponašanju?

Ne raspravljajte se, već recite „Da“ na bilo koju negativnu pretpostavku mirnog lica. Moć mirnog „da“ je u stanju da rastvori svaki psihološki pritisak, jer jednostavno lišavate osobu mogućnosti da vas povredi nečim i ne branite se, dokazujući suprotno, već jednostavno obezvređujete svaki njen napad, lišavajući neprijatelja cilja.

Pored magičnog „da“, kako biste se zaštitili od uvreda, važno je da razvijate samopoštovanje. Ne dozvolite da vaš mir zavisi od spoljne procene. Zdravo samopoštovanje je procena samog sebe, a mišljenje oko sebe je vrednosni sud, često površan i koji ne teži najboljim ciljevima, već misija može biti omalovažavanje, predstaviti se u povoljnijem svetlu od druge osobe i uvreda.

Frojd je rekao: „Da su svi ljudi ocenjivali samo sebe i da se nisu bavili vrednovanjem drugih, grubost bi izumrla kao fenomen.“

Pored ovih, jedini pravi način da se zaštitite od osoba koje su sklone deljenju uvreda jeste da se potpuno distancirate od njih. Poštujte sebe – ne dozvolite toksičnim osobama da vam kradu energiju. Okružite se pozitivnim ljudima koji vas vole, poštuju i podržavaju, jer to i zaslužujete!

