Ruže će vam biti najlepše u kraju: Jedan sastojak iz frižidera čini čuda za vaše cveće

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Gajenje ruža uz ovaj tajni sastojak iz frižidera čini čuda! Otkrijte kako da podstaknete rast i cvetanje vašeg cveća uz prirodni trik.

Gajenje ruža zahteva posvećenost, ali ruže koje cvetaju mesecima, mirišu intenzivno i izgledaju kao iz kataloga traže više od obične vode i sunca.

Mnogi se bore sa stagnacijom rasta, dok se rešenje krije u namirnici koju verovatno već imate u frižideru i koju većina ljudi baca čim joj prođe rok trajanja.

Da li ste spremni da vaše ruže postanu najlepše u kraju i da konačno dobijete onaj raskošan izgled bašte kojem ste težili? Ako jeste, nastavite da čitate jer ovo rešenje menja sve dosadašnje navike u nezi biljaka.

Kvasac: Tajni eliksir za kraljice bašte

Zaboravite na komplikovane recepte i skupa đubriva koja često obećavaju mnogo, a daju malo rezultata.

Običan sveži kvasac je prava „bomba“ za vaše cveće.

On u sebi krije gomilu vitamina B grupe, fitohormone i korisne mikroorganizme koji doslovno teraju biljku da „poludi“ od rasta.

Kada ga dodate u zemlju, on počinje da radi kao prirodni stimulator koji budi koren iz letargije.

Vaše ruže neće samo brže rasti, već će postati otpornije na bolesti, štetočine i letnju sušu.

Kako napraviti „čudotvorni“ napitak za 5 minuta

Sve što vam treba su 10 grama kvasca, jedna kašičica šećera i jedan litar mlake vode.

Pomešajte ove sastojke i ostavite ih na toplom mestu sat vremena.

Vidite li mehuriće?

To je jasan znak da se priroda aktivirala i da je smesa spremna za upotrebu.

Sada taj koncentrat razblažite sa još 5 litara obične vode.

To je sve što je potrebno za gajenje ruža.

Dobili ste najmoćnije prirodno đubrivo koje će vaše biljke obožavati.

SAVET: Najbolji efekat postižete ako ruže zalijete ovim rastvorom u rano jutro, kada je zemlja još prohladna i vlažna od rose. Ne preterujte, dovoljno je da ih „počastite“ jednom mesečno tokom sezone cvetanja za maksimalan učinak.

Zašto ruže odbijaju da cvetaju?

Kada je gajenje ruža u pitanju često se čini da se sve radi kako treba, a one ostaju tvrdoglave i bez pupoljaka.

Evo liste razloga koji najčešće koče vaš uspeh:

Nedostatak sunca: Ruže obožavaju sunce i treba im bar 6 sati direktne svetlosti.

Pogrešno orezivanje: Ako ne znate gde da zasečete grančicu, biljka troši energiju na lišće umesto na cvetove.

Loša drenaža: Ruža ne voli „mokre noge“, odnosno vodu koja se stalno zadržava oko korena.

Previše azota: Često se koriste pogrešna veštačka đubriva koja samo teraju zelenu masu, a ne cvet.

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Da li je kvasac jedino rešenje?

Postavlja se pitanje da li kvasac može da ošteti biljku ako se pretera.

Istina je da, kao i u svemu, treba imati meru.

Kvasac je hrana za mikroorganizme u zemljištu, on ih hrani i množi, ali biljci treba i malo prostora da „diše“.

Zato uvek prvo proverite vlažnost zemljišta prstom pre nego što sipate bilo kakvu prihranu.

Kako pravilno orezati ruže da bi se granale?

Ne bojte se makaza, jer one su najbolji prijatelj u bašti.

Slobodno secite grane koje idu ka unutrašnjosti žbuna jer one guše biljku i sprečavaju cirkulaciju vazduha.

Uvek secite pod uglom od 45 stepeni, iznad pupoljka koji je okrenut ka spolja.

Tako ćete dobiti lep oblik pehara, a sunce će lako dopreti do svakog lista i pupoljka.

Šta ako se pojave vaši na listovima?

Kada primetite one sitne, dosadne zelene bubice, ne trčite odmah po agresivne otrove.

Probajte stari recept: voda sa malo sapunice ili rastvor koprive.

Poprskajte listove uveče i videćete kako štetočine nestaju za tren oka.

Vaše ruže će vam biti zahvalne, a bašta će ostati zdrava i sigurna za sve ukućane.

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