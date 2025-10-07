Garantovano ćete dati pogrešan odgovor: Šta ide u prazan kvadrat (a nije 6)

Na prvi, ali i na drugi pogled, delovaće vam prelako, a garantovano ćete dati pogrešan odgovor!

Baš kao i mišićima, mozgu je povremeno potrebna vežba kako ne bi postao lenj. A ova mozgalica je savršena za to. Videćete da će vas i namučiti. Na prvi pogled izgleda neverovatno jednostavno, pa biste se zapitali zašto bi neko uopšte razmišljao o tome. Međutim, ova slagalica je već zbunila mnoge vlasnike pametnih moždanih ćelija.

Šta nedostaje?

Vaš zadatak je da shvatite šta nedostaje u praznom kvadratu. Iako izgleda kao broj šest, nije. Zato morate da shvatite šta bi trebalo da bude tamo ako ne šestica.

U jednostavnosti je lepota, a ova slagalica je odličan primer toga. Malo ljudi može odmah da shvati šta treba da ide u prazan prostor. I dok se u mnogim situacijama oslanjamo na logiku, to nije uvek jedini način da se pronađe rešenje. Ali kada to shvatite, možete biti ponosni na sebe.

Ponekad vredi pogledati stvari malo drugačije. Nema svaka slagalica matematičko rešenje, a ova je bila jedno od njih. Kada otkrijete šta nedostaje u praznom polju, bićete iznenađeni. Mali hint – nije broj.

Tačan odgovor koji iznenađuje

Svako ko je upoznat sa manuelnim menjačima zna kako su zupčanici raspoređeni prilikom menjanja brzina. Naravno, detalji se malo razlikuju u zavisnosti od tipa automobila, ali verovatno svi to znaju. I to je ono o čemu se radi. Brojevi u slagalici mogu zbuniti većinu ljudi, i oni pokušavaju da shvate kakav je matematički odnos između njih kako bi upisali tačnu cifru. Ali ovde je to bilo dovoljno da se otkrije da je u pitanju nešto sasvim drugo. Umesto praznog polja, na ručici menjača u automobilu trebalo bi da bude rikverc.

