Mnogi misle da je ova prostorija u kući najbezbednija za čuvanje nakita i novca – a lopovi baš tu prvo ulaze

Većina ljudi ostavlja svoje dragocenosti tamo gde im je najlakše da ih nađu. Evo gde lopovi prvo traže novac i nakit čim uđu u vaš stan.

Provalnik koji uđe u vaš stan ne luta po sobama, ide pravo u spavaću sobu. To je prvo mesto koje cilja, i tu većina nas drži upravo ono što ne bi smela. Kada govorimo o tome gde lopovi prvo traže nakit i novac, odgovor je razočaravajuće predvidiv.

Stručnjak za bezbednost Klif Lent kaže da provalnici računaju na naše navike, a ne na sreću.

Zašto baš spavaća soba, a ne dnevni boravak

Lent objašnjava da lopov u prvih nekoliko minuta hoće najveći plen uz najmanji rizik. Glavna spavaća soba je za njega zlatna žila. Tamo ljudi drže satove, prsten od venčanja, gotovinu za „svaki slučaj“ i dokumenta.

Ako se pitate gde lopovi prvo traže plen u ovakvim situacijama, odgovor je gotovo uvek isti – tamo gde pretpostavljaju da se nalazi lična imovina najveće vrednosti.

Mesta koja vam deluju pametno, a lopov ih zna napamet

Fioka noćnog stočića. Plakar sa cipelama. Prostor ispod dušeka. Kutija za nakit na komodi i onaj mali sef koji se lako iznese pod miškom. To su prve adrese koje iskusan provalnik proveri. Skrivanje nakita i novca na ovim mestima nije skrivanje, to je čekanje da neko naiđe. Verovanje da će dušek nešto sačuvati košta ljude godinama.

Kako da otežate posao provalniku

Najveći problem nije skrovište, problem je predvidljivost. Lent savetuje da prestanete da tražite savršeno mesto i počnete da rušite šablon na koji lopov računa. Cilj nije da sakrijete bolje, već da mu pojedete vreme. Svaki minut koji potroši povećava šansu da ga neko vidi ili čuje.

Razbacajte vredne stvari po stanu

Ne držite sve na gomili u spavaćoj sobi. Razdvojite stvari, deo u kuhinju, deo u kupatilo, deo na neko treće mesto. Ako provalnik nađe jednu fioku sa parama, otići će zadovoljan, a ostatak ostaje netaknut. Jedna jedina lokacija je poklon za njega.

Obični predmeti rade bolje od sefa

Vaza sa duplim dnom u dnevnoj sobi ne privlači nikakvu pažnju. Konzerva u špajzu, kutija deterdženta, stara knjiga sa izrezanim listovima, sve to izgleda dosadno, a baš zato funkcioniše. Lopov traži ono što sija, ne ono što stoji godinama na polici.

Trik koji im krade dragoceno vreme

Okačite malu torbicu među odeću u ormaru, na sredinu, ne na kraj. Da bi je našao, provalnik mora da prođe kroz svaku gajbicu i svaki kaput. To su minuti koje nema.

Kako sakriti vredne stvari postaje manje bitno od toga koliko vremena oduzimate onome ko ih traži.

Koja soba je zaista najbezbednija za novac i nakit?

Nijedna pojedinačna soba nije sama po sebi bezbedna. Najbezbednije je razbiti naviku, držati vredne stvari na više nepovezanih, neočiglednih mesta kroz ceo stan, tako da pretraga traje predugo da se isplati.

U panelci gde su sobe male i sve je blizu, ovo dobija na težini. Provalnik tu računa na to da će sve naći u krugu od pet metara. Razbacate li stvari pametno, terate ga da gubi sekunde koje mu rastu u rizik.

Gde provalnici prvo ulaze ne možete promeniti, ali možete učiniti da im se ostanak ne isplati.

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