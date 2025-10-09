Genetika krije najveće tajne vaše ličnosti: Evo koje osobine ste sigurno nasledili od svoje majke

Genetika igra ključnu ulogu u tome kako će dete izgledati i kakve će osobine nositi kroz život. Iako se geni prenose i od majke i od oca, naučnici ističu da određene karakteristike češće dolaze upravo s majčine strane.

Boja očiju i kose

Jedan od najuočljivijih primera jeste boja očiju i kose. Iako kombinacija gena oba roditelja utiče na krajnji rezultat, majčini geni često imaju jači uticaj u određivanju nijanse i pigmentacije.

Oblik lica i građa tela

Mnoge bebe nasleđuju oblik lica, strukturu kostiju i građu tela od majke. To uključuje visinu, oblik nosa, pa čak i predispoziciju za određeni tip tela.

Zdravstvene predispozicije

Od majke se često prenose i određene zdravstvene osobine. Na primer, mitohondrijska DNK, koja se prenosi isključivo preko majke, može uticati na energiju ćelija i predispoziciju za određene bolesti.

Inteligencija i kognitivne sposobnosti

Studije pokazuju da geni povezani s inteligencijom češće dolaze od majke. Naučnici objašnjavaju da su određeni hromozomi odgovorni za kognitivne sposobnosti aktivniji kada potiču iz majčinog genetskog materijala.

Emocionalna povezanost

Pored fizičkih i zdravstvenih osobina, majke prenose i snažan uticaj na emocionalni razvoj deteta. Način na koji majka reaguje i povezuje se s bebom u prvim mesecima života oblikuje detetovu sigurnost i emocionalnu stabilnost.

Nauka pokazuje da majke imaju presudnu ulogu ne samo u fizičkom izgledu deteta, već i u njegovom mentalnom i emocionalnom razvoju. Genetika je samo deo priče, ali upravo taj deo često nosi najvidljivije i najtrajnije tragove.

