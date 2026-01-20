Genijalni trik za novac: Pazite šta mislite u noći punog Meseca, možda vam se i ostvari

Sve postaje moćnije na punom Mesecu. Ako smo u harmoniji sa sobom, pun Mesec će nam doneti mnogo pozitivnih vibracija

Pun Mesec je oduvek intrigirao ljude.

Iako će zbog svoje zdravstvene snage stvarati neravnotežu i mnogima doneti nesanicu, za neke stvari je ova energija dragocena. Zbog toga se kaže da „pazite“ o čemu razmišljate tokom tog dana – moglo bi da se ostvari, prenosi direktno.rs.

Mesec je nebesko telo najbliže Zemlji i zato je njegov uticaj na nas najjači. Svi znamo da utiče na plimu i oseku, ali razmislite šta čini ljudskom telu koje čini 72 odsto vode.

Najjači uticaj Meseca

Mesec ima najjači uticaj kada je u fazi, odnosno kada je mlad ili pun. Pun Mesec predstavlja astrološku opoziciju Sunca i Meseca, odnosno period kada Mesec dobija najviše svetlosti od Sunca.

Tada možete videti kako Mesec sija na noćnom nebu u punom sjaju. Ta svetlost je čista energija.

Sve postaje moćnije na punom Mesecu. Ako smo u harmoniji sa sobom, pun Mesec će nam doneti mnogo pozitivnih vibracija – univerzum uvek odražava ono što nosimo u sebi.

Iako će zbog svoje snage na zdravstvenom planu stvoriti neravnotežu i mnogima doneti nesanicu, za finansije je ova energija dragocena.

Zbog toga se kaže da „pazite“ o čemu razmišljate tokom tog dana – moglo bi se i ostvariti.

Pun Mesec može nam doneti veoma pozitivne rezultate ako koristimo afirmacije, molitve, meditaciju – pa čak i za proces lečenja.

Svaku energiju u univerzumu možemo koristiti bilo konstruktivno ili destruktivno – to zavisi samo od nas. Evo kako da iskoristite tu energiju da privučete obilje.

Ritual sa novčanicom

Najjednostavniji ritual je uzimanje jedne novčanice (poželjno crvene). Podignite ruku i mahnite njom nekoliko sekundi ili minuta (u zavisnosti od toga kako se osećate) prema mesecu dok se koncentrišete na vizualizaciju i osećaj kako se vaš novac množi.

Zatim tu novčanicu ostavite u novčaniku da „prenoći“.

Koristite je sledećeg dana.

Problemi se smanjuju

Slično ovome, kada je Mesec u fazi opadanja (nekoliko dana nakon pomračenja) pogledajte Mesec i vizualizujte kako vaši problemi nestaju, smanjuju se.

Moć vere, osećanja, afirmacije i vizuelizacije, odnosno oruđa zakona privlačnosti u kombinaciji sa ogromnom prirodnom energijom Meseca je kombinacija koja zaista funkcioniše.

