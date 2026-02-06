Ginekolozi upozoravaju: Žene ovo svaki put rade kad dođu na pregled, a oni to ne podnose!

Za neke žene poseta ginekologu je kao šetnja parkom, za druge mnogo teže iskustvo. Ginekolozi upozoravaju na stvari koje ne treba raditi.

Mnogi ginekolozi upozoravaju na stvari koje ne bi trebalo raditi pre, u toku i posle pregleda.

Odlazak kod ginekologa za mnoge žene nije nimalo prijatan. Međutim, važno je da znate da redovni pregledi i otvoren razgovor sa specijalistom mogu i te kako doprineti zdravlju.

Postoje neke stvari koje ginekolozi upozoravaju i ne podnose kada žene to rade, a sa njima se, i pored toga, susreću svakodnevno.

1. Oprostite, nisam se obrijala

Nas ne zanima frizura. Imamo malo vremena da se koncentrišemo na pregled i stvarno nas ne brine to što žene nisu obrijane. Pogotovo ako im nisu obrijane noge. Mi s tim nemamo veze i to je stvarno tema na koju ne bi trebalo trošiti dragoceno vreme.

2. Preskakanje pregleda zbog menstruacije

Menstruacija nije razlog da ne dođete na pregled. Današnji Papa testovi omogućavaju test i za vreme ciklusa.

3. Postavljanje dijagnoze

Svaka žena dobro poznaje svoje telo, ali kada je reč o sekretu i drugim problemima, mnoge žene same postavljaju dijagnozu, što može da ima loše posledice.

4. Zaboravite da spomenete lekove koje pijete

Nijedan ginekolog ne voli pacijentkinju koja je neodgovorna prema svom zdravlju i zaboravi da spomene taj bitan podatak.

5. Dolazak na pregled tek kada se javi problem

Neke žene kod ginekologa odlaze tek kada primete problem, a tada je često prekasno. Vrlo je važno da pacijentkinja shvati važnost redovnog pregled.

