Ginisov rekord: Japanka najstarija osoba na svetu (video)

Japanku staru 116 godina Ginisova knjiga rekorda zvanično je danas proglasila za najstariju osobu na svetu.

Kako javlja Asošiejted pres, Kane Tanaka proglašena je za najstariju osobu na svetu na ceremoniji u staračkom domu u kome živi u Fukuoki, u prisustvu članova porodice i gradonačlenika tog grada na jugozapadu Japana.

At 116, she still enjoys maths and board games. Congratulations to our new oldest person living record holder, Kane Tanaka from Japan https://t.co/rgrgP0JcRp

— GuinnessWorldRecords (@GWR) March 9, 2019