IIstina koju mnogi ne žele da čuju: Ovo je glavni krivac vašeg viška kilograma, a nije hrana!

Glavni krivac viška kilograma često nije hrana, već san i hroničan stres. Pročitajte u čemu je problem i šta da promenite već večeras.

Pet sati sna i posle podne kad ne možete da prođete pored frižidera, a da ne otvorite vrata. Zvuči poznato? Glavni krivac viška kilograma kod ogromnog broja ljudi nije ono što jedu, već koliko spavaju i koliko su pod pritiskom. Hrana dobija svu krivicu, a pravi razlog za višak kilograma se krije u dve stvari koje niko ne stavlja na vagu.

Brojanje kalorija postaje besmisleno kad telo radi protiv vas. Osoba koja spava četiri do pet sati gladnija je sledećeg dana, i to ne za salatu, već za hleb, čokoladu i brzu energiju. Mozak traži gorivo koje se brzo sagoreva.

I dok vi krivite sebe što niste imali dovoljno karaktera, vaše telo zapravo samo pokušava da preživi. Evo kako da zaustavite ovaj začarani krug jednom zauvek.

Zašto san jede vaš trud više od testenine

Kad spavate kratko, telo diže nivo grelina, hormona koji vrišti „gladan sam“, i obara leptin, koji javlja da ste siti. Rezultat? Jedete više, a osećate manju sitost. Istraživači sa Univerziteta u Čikagu primetili su da ljudi sa skraćenim snom biraju duplo više grickalica tokom dana. Nije stvar slabe volje, već poremećene hemije.

Nije slučajno što posle neprospavane noći žudite baš za pecivom i slatkim. Telo traži najbrži šećer jer mu treba momentalna energija. Tu počinje začarani krug: umor, slatko, skok šećera, pad, opet glad.

Stres i kortizol: tihi razlog za višak kilograma

Hronični stres drži kortizol stalno povišenim, a kortizol je hormon koji vašem telu govori da skladišti salo, naročito oko stomaka. Ovde leži uzrok gojenja kod ljudi koji „ništa ne jedu“, a kilaža ne mrda. Telo u stalnoj uzbuni ne troši, ono čuva. Glavni krivac viška kilograma nije tanjir, problem je glava puna briga.

Posebno je podmukla kombinacija stresa i jela uveče pred ekranom. Mozak ne registruje koliko ste pojeli dok skrolujete telefon. Pojedete celu kesicu, a posle pola sata se pitate gde je nestala.

Koliko sna treba da bi telo prestalo da skuplja kilograme?

Većini odraslih treba sedam do devet sati sna da bi se hormoni gladi vratili u ravnotežu. Ispod šest sati telo počinje da se ponaša kao da gladuje, pa traži više hrane i sporije troši energiju.

Veza između sna i kilaže nije marketinška priča. Kako navodi pregled objavljen u časopisu istraživanje o kratkom snu i riziku od gojaznosti, kraći san se dosledno povezuje sa većim rizikom od viška kilograma kod dece i odraslih.

Ako imate problem sa štitnom žlezdom ili pritiskom, obavezno se posavetujte sa lekarom pre nego što menjate režim.

Šta da promenite već večeras

Počnite od jedne stvari, ne od deset. Telefon ostavlja sobu sat pre spavanja, a vi idete u krevet u isto vreme svake noći, čak i vikendom. Telo voli ritam, a ne haos.

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Poslednja kafa najkasnije do 15 časova, jer kofein ostaje u telu i po šest sati

Pet minuta disanja pred spavanje, da kortizol padne pre nego što legnete

Vaga se ne pomera samo u kuhinji. Pomera se i u krevetu i u glavi. Kad rešite san i smirite stres, hrana odjednom prestaje da bude neprijatelj. Manje brige, više sna, lakše kilo dole.

A vi, koliko ste sinoć spavali, i koliko ste danas tražili nešto slatko? Napišite u komentarima gde vas najviše lomi, uveče pred ekranom ili posle neprospavane noći.

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